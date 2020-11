Událost na svých stránkách potvrdily rotterdamský dopravní podnik i policie. Provoz ve stanici byl následně zastaven. Nejvíce vypovídající jsou především snímky na sociálních sítí, které ukazují, jaké štěstí strojvedoucí i případní kolemjdoucí měli.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y