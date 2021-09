Zdroj: Deník

Milan Báča - Svitavy, ředitel gymnázia

To je jedna z věcí, na které se nezapomíná. Jen náhodou jsem si po návratu z práce pustil televizi, chtěl jsem zjistit něco ze sportu na teletextu. A pak jsem u obrazovky zůstal úplně zkoprnělý. To šel dým zatím jen z jedné věže Světového obchodního centra a právě naráželo letadlo do druhé věže. Bylo jasné, že to nebyla nehoda. Vzpomínám si, že jsem popadl telefon a volal jsem kolegovi: „Pusť si televizi, slyšíš, hned si pusť televizi.“ Něco mně do telefonu povídal, na něco se ptal, než si sám uvědomil, co se to stalo. A pak se dlouze odmlčel a beze slova hovor ukončil. Myslím si, že i jemu bylo v tu chvíli jasné, že jsme svědky něčeho strašného. A to jsme ještě netušili, že oba domy se sesunou k zemi. To byla hrůza v přímém přenosu. Uteklo několik let a já stál přímo na místě bývalého WTC a s knedlíkem v krku jsem si vzpomněl na to, jak jsem tehdy u obrazovky strnul. I na to, jak jsem se snažil kolegu přesvědčit, ať si tu televizi fakt pustí.