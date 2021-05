"Dokázali jsme to! Doběhli jsme z Litomyšle na Sněžku. Společně s Aničkou Leksovou, která se zapojila do naší akce pečením koláčků se podařilo vybrat téměř 60 tisíc korun. Jste skvělí. Děkujeme za podporu. Právě jsme slezli ze Sněžky. Sedíme v autě směrem domů. Jsme strašlivě unavení a neskutečně šťastní," hlásili organizátoři charitativního běhu krátce po 20. hodině.

Zdroj: Archiv pořadatelů

"Jste boží! V současné chvíli mají Katčiny děti na účtě 48 000 Kč. Pokud jste rodinu ještě nepodpořili, můžete tak udělat ještě teď. Číslo účtu je 194652049/0600.A my pomalu parkujeme pod Sněžkou," vzkazovali běžci přispěvovatelům ve dvě odpoledne. Janské Lázně už měli tou dobou dávno za sebou.

V noci a ráno ale byla jejich situace mnohem svízelnější.

"Prší nám a prší. Je to čím dál náročnější, trasy jsou mokré, kluzké a proto musíme pomaleji a opatrněji.Běžime ale nádhernými kouty naší země, běžime pro dobrou věc a běžime ve skvělé partě. To nám dává sílu pokračovat," hlásí z tratě. A dodávají: "Připojte se k nám a poběžte s námi virtuálně. Adoptujte si naše kilometry ( běžime jich celkem 150) a za každý pošlete 10 Kč na účet 194652049/0600," psali ze štafety.

Z Litomyšle až na Sněžku, to je velká výzva. Běžecká štafeta dlouhá 150 kilometrů má i dobročinný rozměr. RůžOFFky v běhu z Litomyšle pořádají dobročinný běh již podruhé. Vloni podpořily postiženou Nelinku, které vybraly peníze na speciální kolo, letos poběží pro tři děti, které přišly na jaře o maminku. Jak se běžcům bude dařit, můžete sledovat i na našem webu, kde budeme průběžně aktualizovat informace a přidávat fotografie.

SLEDUJTE ŠTAFETU NA SNĚŽKU NA NAŠEM WEBU A FACEBOOKU, KDE BUDEME PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVAT FOTOGRAFIE.



Facobooková stránka RůžOFFky v běhu - ZDE



TRASU BĚHU NAJDETE ZDE

"Loni jsme vymyslely praštěný nápad, že poběžíme štafetu z Litomyšle na Sněžku. A nebyly bychom to my, abychom naší akci nedaly kromě sportovního rozměru také dobročinný. Lidé si mohli „adoptovat“ naše kilometry. Jeden kilometr za deset korun, ale klidně i víc. Letos akci opakujeme a v pátek 21. května vyrazíme ve 22 hodin z Litomyšle, abychom druhý den vystoupali na naši nejvyšší horu," přibližují akci RůžOFFky v běhu. Kdokoli si stejně jako vloni může „koupit“ kilometry a podat tak pomocnou ruku.

Štafeta odstartuje ze Smetanova náměstí v Litomyšli. Andrea Stejskalová, Ola Radimecká, Michal Pazdera, Jan Fulík a Tomáš Prokeš se budou na trase střídat a nakonec všichni vyběhnou na vrchol Sněžky. Běží pro děti Kateřiny z Říkovic, která pracovala jako pečovatelka v Litomyšli a letos na jaře podlehla rakovině.

"Katka byla nejen úžasná kamarádka, kolegyně, skvělá pečovatelka a žena s velkým srdcem. Byla to především manželka, dcera a maminka. Maminka tří báječných mladých lidí - Ondry, Sáry a Šimona. A právě jim výtěžek z našeho běhu půjde," vysvětlují organizátoři běhu.

POMOC DĚTEM

Výtěžek využijí děti především na studia. Sára studuje čtvrtým okem veterinární školu.

Přispět může kdokoli tím, že si adoptuje libovolný počet kilometrů ze 150 kilometrů dlouhé trasy. Za každý dají zájemci minimálně desetikorunu. Částka jde přímo na účet 194652049/0600, který patří Katčiným dětem.



"Peníze můžete posílat po celou dobu našeho běhu a poté až do 27. května. Do zprávy pro příjemce uveďte Sněžka, ať víme, že jste s námi," dodávají RůžOFFky.

"Hrála jsem 8 let na klavír a nyní hraju na ukulele, taktéž jsem se věnovala 13 let novomodernímu a scénickému tanci, chodila jsem na dramaťák, výtvarku a mnoho dalších kroužků. Jsem prostřední dítě a nyní už jediná žena v domácnosti. Starší bratr Ondra je brácha, co se postaví za své mladší sourozence. Zajímá se také o historii. Mladší Šimon je momentálně v osmé třídě na Základní škole v Morašicích. Hraje na bicí, učí se na kytaru a zpívá. Také hraje fotbal, rád jezdí na kole a uvažuje o cestovním ruchu nebo pedagogické škole," popisuje své sourozence Sára.

Rodina měla pomoc nadace Dobrý anděl, která přislíbila, že je bude ještě nějaký čas podporovat, přesto peněz není nazbyt a každá koruna pomůže, aby děti dostudovaly a mohly se věnovat práci, která je bude bavit.

STÁNEK V LITOMYŠLI

Přispět mohou i lidé přímo v Litomyšli. Zatímco štafeta poběží na Sněžku, v Litomyšli bude v sobotu od 10 do 16 hodin na podloubí před městskou policií stánek s dobrotami, které napeče Anna Leksová a její rodina. "U mě si můžete vybrat nějakou dobrotu, kterou byste v sobotu museli doma péct a při tom dobrovolně přispět do kasičky, která tam bude. Můžete se těšit na bábovky, muffiny, řezy a jiné dobroty," informuje na Facebooku Anna Leksová.

Jak se běžcům bude dařit, můžete sledovat i na našem webu, kde budeme průběžně aktualizovat informace a přidávat fotografie.