Agresivní muž napadal své okolí, skončil na psychiatrii

Strážníci v noci vyjížděli k opilému muži, který si to vykračoval prostředkem silnice. Skočil před jedno z projíždějících vozidel a nechtěl ho nechat projet, do kapoty vozidla kopal a bouchal do ní pěstí. Řidič auta proto přivolal městskou policii.

Ilustrační foto | Foto: MP Hradec Králové