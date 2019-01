Hradec Králové - Správa nemovitostí chystá v lázních některé novinky, například placení u baru čipem



Ukázka záchrany tonoucího, soutěže pro děti, taneční vystoupení, akvabely, módní přehlídka i dort s deseti svíčkami.



Tak vypadala včerejší oslava desátých narozenin městských lázní s oblíbeným akvacentrem.



Zařízení, které za dobu jeho provozu navštívilo přibližně 1,8 milionu návštěvníků, vzniklo před deseti lety přestavbou starých lázní postavených architektem Oldřichem Liskou v letech 1932 až 1933. Akvacentrum láká řadou atrakcí, například umělým vlnobitím, 82 metrů dlouhým toboganem, dětským bazénkem s umělou říčkou a dalšími bazény s vířivkou, masážními lůžky a podobně. Správa nemovitostí, která provoz lázní zajišťuje, tady chystá do budoucna i několik novinek. „Chceme vylepšit odbavovací systém,“ řekla nám ředitelka podniku Zdeňka Rychterová. Vysvětlila, že návštěvníci by například nemuseli k bazénu nosit peníze na občerstvení, ale útratu u baru by zaplatili pomocí čipu nabitého určitou částkou u vstupu. (čer)