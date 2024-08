Hmyzí bodnutí a následná alergická reakce uvedly záchranářskou mašinerii do pohybu třeba poslední červencový den v Adršpachu. „Osoba se zdravotními obtížemi byla u skalního jezírka, na pomoc jí mířili nejen hasiči a záchranáři po zemi, ale také ze vzduchu. Z vrtulníku letecké záchranné služby se slanil letecký záchranář hasičů spolu s lékařem zdravotnické záchranné služby,“ popsala technicky náročný zásah mluvčí hasičů Martina Götzová. Pacient putoval v komplikovaném terénu třeba i pramicí, šestikolkou a do nemocnice ho nakonec dovezla sanitka.

Od května už záchranáři vyjížděli k přibližně 170 případům alergií po bodnutí hmyzem. „Nejčastěji to byly vosy, včely nebo sršně. Dalo by se říci, že oproti loňským číslům došlo k výraznému nárůstu přibližně o dvě třetiny, a to nejen v samotném počtu výjezdů, ale i z pohledu jejich závažnosti,“ nahlíží do letošní statistiky zásahů mluvčí ZZS KHK Lucie Hanušová.

Zdravotníci tak často řešili stavy, kdy alergická reakce ohrožovala život. „Ve většině případů u pacientů s alergickými projevy, jako jsou otoky, zhoršené dýchání, brnění, nevolnost a podobně se po zhodnocení celkového zdravotního stavu obtíže řeší nitrožilním podáním vhodné medikace a chlazením postiženého místa,“ vysvětluje Lucie Hanušová. V některý případech se zdravotníkům podaří na místě natolik zlepšit stav pacientů, že je není potřeba převážet do nemocnice.

Víc případů přesto řešili i lékaři v hradecké fakultní nemocnici. „Klinika urgentní medicíny v letním období zaznamenala zvýšený počet pacientů po pobodání hmyzem. Nejednalo se však o závažné stavy,“ uvedl za nemocnici Jan Špelda.

Třikrát častěji ve srovnání s minulým rokem pak řeší problém hasiči v Královéhradeckém kraji. „Od začátku roku do dnešního dne evidujeme na 265 případů, kdy jednotky požární ochrany vyjížděly k likvidaci obtížného hmyzu,“ říká mluvčí hasičů v kraji Martina Götzová. Nejčastěji se jedná o vosí nebo sršní hnízda, méně často o zbloudilé roje. Větší část zásahů dostávají na starost dobrovolní hasiči. „Zasahujeme v případě, že se nebezpečná hnízda nachází v blízkosti veřejných budov, kde by mohlo být ohroženo větší množství osob – například u škol, školek, veřejných institucí, nemocnic nebo nádraží,“ upozorňuje Martina Götzová.

Pokud se hnízdo nachází u soukromého objektu, měli by se o likvidaci postarat majitelé nebo správci. „V uplynulém týdnu zasahovali hasiči například při likvidaci vosího hnízda na základní škole v Náchodě, v domově mládeže v Hořicích nebo v jičínské nemocnici,“ nahlíží do seznamu výjezdů Martina Götzová. K likvidaci hnízd využívají hasiči běžné prostředky, jako je ochranná včelařská kukla a spreje na likvidaci hmyzu.

Výškovou techniku ale museli hasiči využít třeba ve Vítězné na Trutnovsku. „Na kostelní věži byla ve výšce asi 8 metrů velká včelí báň, kterou jsme s ohledem na včely poté odvezli do volné přírody,“ dodává Martina Götzová.

Podle odborníků je vos víc kvůli počasí

Vyšší výskyt vos zaznamenali i odborníci na hmyz. „Skutečně monitoringy letos ukázaly, že hnízd je výrazně víc než v minulých letech. Vysvětlení není úplně jednoznačné. V přírodě se často stane, že se nějaká skupina hmyzu nadmnoží,“ uvažuje entomolog Muzea východních Čech Jan Simon Pražák. Možné důvody pak vidí dva: „Na konci minulého roku vosy vyvedly úspěšně více královen a zároveň letos nastoupilo brzy jaro, což možná ovlivnilo úspěšnost královen při přežití zimy a zakládání nových hnízd. Delší sezóna také umožnila, že se hnízda vyvíjejí delší dobu a jsou silnější a mají větší populaci,“ dodává Jan Simon Pražák.