"Já jsem před dvěma lety uvěřil aplikaci v telefonu a sedl jsem za volant ve chvíli, kdy jsem byl mírně ovlivněn alkoholem. Byl jsem usvědčen z toho, že jsem měl pod 0,3 promile. Přijal jsem trest a zaplatil jsem pokutu. Bohužel byl součástí toho trestu i zákaz řízení, který jsem následně porušil, což je ta největší chyba v celém tomto příběhu. Všechny ty tresty už mám za sebou, všechno je vykonané a zahlazené," popsal před zastupiteli svůj případ sám Dohnal. Ten bezprostředně po medializaci jeho provinění rezignoval na post předsedy zastupitelského klubu Pirátů a také na štědře placenou funkci šéfa dopravního výboru Královéhradeckého kraje. Právě kvůli spojení s dopravním výborem, do jehož čela se nechal zvolit i přes svůj škraloup, schytal Dohnal nejvíce kritiky.

Po třech týdnech teď Dohnal překvapivě oznámil, že skončí i jako běžný hradecký zastupitel. "V rámci politické kultury jsem se rozhodl, že po svém pochybení podám v nejbližších dnech na podatelnu magistrátu svoji rezignaci na funkci zastupitele města Hradce Králové," uvedl Dohnal a za své jednání se omluvil. Podle svých slov o rezignaci na post zastupitele uvažoval už od chvíle, kdy se jeho kauza objevila v médiích. "Vzhledem k tomu, že se to celé stalo v době mého mandátu městského zastupitele, mi to nakonec přišlo jako čistší řešení," okomentoval pro Deník své rozhodnutí pirátský politik a dodal, že na kraji se k obdobnému korku nechystá . Řadovým krajským zastupitelem chce prý zůstat, neboť problém s porušením zákona se stal dlouho předtím, než byl do krajského zastupitelstva zvolen.

Zda se pokusí vrátit do městského zastupitelstva po komunálních volbách na podzim příštího roku, se prý Aleš Dohnal zatím nerozhodl. Na příštích 15 měsíců však rozhodně nahradí v hradeckém zastupitelstvu některý z jeho stranických kolegů. Prvním náhradníkem je dle výsledků komunálních voleb z roku 2018 třiadvacetiletý student Kamil Kubica. "Rozhodnutí, jestli se ujme mandátu, je na něm. Myslím, že zatím to rozhodnutí ještě neučinil," dodal Dohnal.