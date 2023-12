Je v pořádku miminko? To se honilo hlavou obyvatelům paneláku v Hradci Králové, když se z bytu mladého páru ozýval křik a pláč. Kvůli obavě o život dítěte, které se páru nedávno narodilo, sousedé zavolali strážníky. Oba rodiče byli opilí, nadýchali přes 2 promile alkoholu.

K případu došlo v sobotu 9. prosince v jednom z panelových domů v Hradci Králové. | Foto: MP HK

Chodbou jednoho panelového domu v Hradci Králové se v sobotu rozléhal křik a pláč. Hluk šel z bytu, kde bydlí mladý pár s pětitýdenním miminkem. Sousedé proto raději přivolali pomoc.

„Sousedé z obavy o život a zdraví miminka, které se mladému páru nedávno narodilo, požádali o pomoc městskou policii. Operační důstojník na místo okamžitě vyslal hlídku,“ sdělila za Městskou policii Hradec Králové mluvčí Eva Kněžourová.

Dveře bytu otevřel muž, strážníkům vysvětloval, že mají rozepře s přítelkyní. „Ta dostala hysterický záchvat, protože nebyl odpoledne doma. Plačící žena sdělila, že je v šestinedělí, od narození miminka se nevyspala a tento stav nezvládá. Léčí se s psychickými problémy, léky však neužívá, protože jí došly,“ řekla podrobnosti k případu Kněžourová.

Strážníci zkontrolovali pětitýdenní miminko, to spalo v postýlce a nejevilo známky zanedbání. Matka dítěte při kontrole strážníků omdlela.

„Během projednávání události na sebe jeho rodiče neustále křičeli, obviňovali se z pití alkoholu a nedokázali se uklidnit. Náhle se žena sesunula k zemi a upadla do bezvědomí. Strážníci ji uložili do zotavovací polohy. Po chvíli se probrala a mohli ji posadit do křesla,“ popsala mluvčí.

Přivolaní záchranáři rozhodli o převozu ženy a miminka do nemocnice. Oba rodiče byli opilí. „Dechová zkouška prokázala ženě 2,30 a muži 2,24 promile alkoholu. Městská policie bude o události informovat OSPOD,“ uzavřela Eva Kněžourová.

