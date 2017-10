Andrej za mřížemi a (ne)ukradená tužka

Hradec Králové - Jsou místa, kde věta: „Pojďte si k nám sednout.“ Zní poněkud zvláštně. Třeba v hradecké Vazební věznici. I její osazenstvo se včera přidalo ke všem voličům, kteří vhodili do urny lístek preferované politické strany. A Deník byl u toho.

Mezi prvními odvolili vězni z hradecké Vazební věznice.Foto: Vězeňská služba

Pokud by se vyhodnocovalo místo, kde v republice nejrychleji odvolí, hradecká Vazební věznice by jistě zaujala přední příčky. Volební komise tu s urnou strávila pouhých sedmdesát minut. Za tu dobu se k volbám dostavilo 62 vazebně stíhaných či již odsouzených mužů a žen (původně se jich ze 141 k volební účasti přihlásilo 77). Ovšem jen 41 bylo umožněno splnit svoji hlasovací povinnost.

Některým se i přes nahlášení buď nechtělo, nebo teprve ve volební místnosti s údivem zjistili, že nemají platné doklady. „Ti, kteří tvrdí, že o propadlých dokladech nevědí, to brali asi jako vítanou změnu prostředí. Od začátku moc dobře věděli, že bez dokladů prostě neodvolí,“ komentovala hříšníky jedna ze zaměstnankyň vězení, která přímo ve volební místnosti na druhém podlaží věznice kontrolovala hlasovací náležitosti. Někteří vězeňští voliči pak dávali jasně najevo, komu dají svůj hlas. „Já budu volit Andreje. Je to takový sympaťák,“ řekla ještě před vhozením lístku do urny první ze čtyř žen, která v hradecké věznici čeká na trest.

Pak přišli na řadu muži. „Moc toho o politice nevím. Nemám tu možnost sledovat dění venku. Vše mám jen zprostředkované z televize,“ uvedl jeden z mužů v červené „uniformě“ značící to, že si již odpykává trest. „Trošku jsme se o tom bavili, ale rozhodně jsme kvůli tomu neměli rozpory,“ dodal jeho kolega, který však tušil, že se vlastně nic moc „tam venku“ nezmění. „Ale bylo by zajímavé, kdyby se k nám někdo z té party, co tady již pětadvacet let rozkrádá zemi, dostal. Ale toho se asi nedočkáme,“ dodal s úsměvem a volebními lístky v ruce další z odsouzených, kteří se posléze trousili do volební místnosti.

Někteří z nich nehlásili jen svoje jméno, ale i číslo. „Mám číslo xy a hlásím, že mi někdo ukradl volební lístky,“ informoval komisi asi pětadvacetiletý mladík. „Tady se nekrade. Určitě s nimi něco udělal a jen si s námi hraje,“ nenechal se vyvézt z klidu vedoucí správního oddělení Libor Pásler, ale pro jistotu ještě zkontroloval prostor za plentou. „Jen se koukám, jestli mi někdo neukradl tužku. Ta je moje,“ dodal s ulehčením Libor Pásler, když zjistil, že je tužka stále na svém místě. Komičnost tohoto okamžiku ještě vygradovala, když se jeden z posledních „muklů“ po odvolení ještě při odchodu otočil a s tužkou v ruce řekl: „Ježíš, ještě tužka. Nerad bych ji ukradl.“

Když všichni odvolili, přišla ještě informace, že po volbách mají i „kolegové“ z pouchovské věznice. Tam nakonec svůj hlas odevzdalo 41 vězňů. „Jsem ráda, že to mám za sebou. Ze začátku jsem se trošku bála, ale nakonec to dopadlo dobře,“ oddychla si členka volební komise Kristýna Adamcová, když s plnou urnou opouštěla brány hradeckého vězení.