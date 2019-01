Hradec Králové – Jana Grešová (43), členka Místní organizace Českého rybářského svazu Hradec Králové–Mivardi získala na mistrovství světa v lovu ryb (tzv. plavané), které se uskutečnilo v městečku Radeče asi osmdesát kilometrů od Mariboru zlatou medaili.

Rybářka Jana Grešová | Foto: Archiv

V nabitém startovním poli mezi stovkou závodnic tak obhájila titul mistryně světa z loňského šampionátu v holandském Leeuwardeenu, kde byla zároveň i členkou zlatého družstva žen.



Jubilejní 20. mistrovství světa se konalo v krásném údolí na řece Sávě, která byla velmi čistá a s hloubkou od čtyř až do osmi metrů. Hlavními lovnými rybami byly parma obecná a podoustev říční.



Za jeden den chytila 19 kilo ryb

Průběh náročného závodu celková vítězka pro Deník popsala takto: „První den se mi dařilo úplně všechno. Od přesného krmení až po rychlé zdolávání ryb, aniž by mi padaly z háčku. Navíc jsem úspěšně zdolala i dvě větší parmy. Konečná nalovená váha byla přes devatenáct kilogramů, další soupeřka v mém sektoru měla o devět kilo méně. Do druhého dne jsem nastupovala z prvního místa, začalo se za vydatného deště, který mně zpočátku moc štěstí nepřinesl. Od prvních minut jsem sice měla nejvíce záběrů, ale ryby mně oproti sobotnímu závodu padaly. Byly to nervy, vůbec jsem se napasovala na vítězku sektoru, ale nakonec jsem favorizovanou Angličanku přece jenom přechytala – o 430 gramů, a to na celkové první místo stačilo."



Třiačtyřicetiletá referentka České inspekce životního prostředí byla už na svém osmém šampionátu, kromě již zmíněných zlatých medií má doma i dvě stříbrné z italské Calcinaie.



S dosaženým se nespokojuje, chce bojovat dál – vždyť nejstarší účastnicí slovinského šampionátu byla dvaašedesátiletá Slovenka. „Je to ideální sport pro všechny – jednotlivce, mladé, starší, ale i pro celé rodiny. Ty mohou změřit síly kolik toho kdo uloví na jeden prut například za hodinu, domů si pak navíc odnesou chutnou rybu a přitom zažijí krásné chvíle v přírodě," se zanícením sobě vlastním říká Jana Grešová, která si kromě světového šampionátu či mistrovství republiky financuje všechno sama. Velkou podporu má v zaměstnání, ale hlavně v rodině, kde ji drží palce manžel Milan, dcera Jana a syn Vojta. Získané medaile i rybářský věhlas je odměnou všem. ⋌(fr)