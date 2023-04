/ANKETA/ Návštěvnice bazénů a koupališť v Berlíně se z rozhodnutí tamního ombudsmana mohou koupat bez vrchního dílu plavek. Dosavadní zákaz považuje německý ochránce práv za diskriminaci. V Královéhradeckém kraji jsou z možnosti zavedení podobné praxe provozovatelé i návštěvníci na rozpacích. Naturisté naopak vidí naději na změnu. Na některých venkovních koupalištích jsou benevolentní.

Koupání nahoře bez? Na východě Čech se zatím k podobnému kroku nechystají. | Video: Deník/Kateřina Součková

Důkaz o toleranci společnosti, anebo nevhodné a nehygienické chování? Diskuze o možnosti koupání takzvaně nahoře bez vyvolala změna zavedených pravidel v sousedním Německu. Podle listu Berliner Morgenpost vše začalo stížností ženy, která byla nucena opustit venkovní bazén, protože měla odhalený hrudník. Obrátila se na ombudsmana, který souhlasil, že šlo o diskriminaci na základě pohlaví, a následně úřady rozhodly, že zahaleny musí být primárně pohlavní orgány.

Na koupalištích na východě Čech se zatím k podobnému kroku nechystají. Podle vedoucího plaveckého bazénu a aquacentra v Hradci Králové Stanislava Bydžovského není plavání žen bez horního dílu plavek vhodné.

„U nás je to vyloučeno na základě návštěvnického řádu. Ženy musí mít klasické plavky. Zatím jsem se s tím nesetkal, ale řešili jsme opačný problém, s ženami, které měly burky. Dovnitř jsme je nepustili,“ uvedl Bydžovský.

Stejné je to i v dalších krytých bazénech v kraji, avšak na některých venkovních koupalištích obnažené ženy svůj prostor dostávají. Śéf hradeckého koupaliště Flošna Jan Konvalinka připustil, že doba i lidé se mění.

„U nás by podle řádu měly horní díl plavek nosit. Pokud by přišla žena bez něj, požádal bych ji, aby si ho dala zpět. Nicméně ženy se u nás opalují bez vrchního dílu plavek, ale přímo v bazénech se nekoupou,“ vysvětlil Konvalinka.

Zatímco v krytém plaveckém bazénu v Náchodě pravidla rovněž hovoří o povinnosti nosit řádné plavky, na venkovním koupališti vládne tolerance. Ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Kateřina Kramlová se s plavkyní bez zakrytého poprsí setkala, ale nijak to neřešila.

„Nebylo to potřeba. Mohou se tam i koupat. Nikdy nepřišel nikdo s tím, že by mu vadilo, že vedle leží paní bez vrchního dílu plavek. Pokud by to někomu vadilo, dotyčnou bych požádala, aby si ho vzala,“ sdělila Kramlová s tím, že ve venkovním bazénu s tím osobní problém nemá. Ani ona se dosud s myšlenkou oficiálního povolení absence poloviny plaveckého oděvu nesetkala.

Na rozdíl od Náchoda musejí na koupališti v Trutnově několikrát do roka řešit stížnosti návštěvníků na přítomnost žen „nahoře bez“. Příznivci naturismu tam mají pravidelný prostor v plaveckém bazénu, kde se scházejí každou neděli.

„U nás se pohybuje velké množství školních dětí a rodin s malými dětmi, takže je to vyloučené. Nudisté mají vyhrazený čas v krytém bazénu, na venkovním koupališti taková možnost není. Ve venkovním areálu se při velkém počtu návštěvníků může stát, že se tam ženy v ústraní takto opalují, ale lidé si na to stěžují. Občas jsme to řešili, ale to bylo jednou až dvakrát za sezonu,“ přiblížila zástupkyně vedoucího sportovišť společnosti Mebys Trutnov Tereza Škachová.

Změny v zavedených pravidlech by neměnili ani lidé oslovení reportérem Deníku poblíž hradeckého bazénu a aquacentra.

„Vadilo by mi to. Nelíbí se mi to, navíc je to nehygienické. Na koupališti Flošna jsem se s tím setkala. Ani tam to není v pořádku, protože to bylo u tobogánu. Někde stranou na louce u plotu by mi to nevadilo,“ zamyslela se Tereza Valdštejn z Hradce Králové.

„Který chlap by nechtěl vidět ženu méně oblečenou, ale toto je něco jiného, to by mi vadilo. Mělo by tady být kulturní prostředí. Na koupalištích je to stejné. Přece jen jsou tam rodiče s dětmi. Kdyby to bylo někde opodál na vyhrazeném místě, tak budiž," doplnil svůj názor Josef Katona z Nechanic.

Novinka z Německa zaujala předsedu Českomoravské federace naturistů Jiřího Böhma, který by ji podle svých slov v tuzemsku určitě uvítal. Prý tomu nahrává i dnešní doba.

„Pro mnoho žen a dívek je nošení vrchního dílu plavek nepohodlné. Myslím si, že by to mohly uvítat. Doba už je volnější, proč něco takového netolerovat. Je to však komplikovanější otázka. Záleží na tom, komu bazén patří. Pravidla si určují provozovatelé,“ říká šéf českých nudistů.

Ani samotní Němci nemají na „polonahé“ koupání žen a dívek jasný názor. Reprezentativní průzkum institutu pro výzkum veřejného mínění YouGov, který si nechala zpracovat agentura Deutsche Presse-Agentur, potvrdil, že 37 % respondentů by tento přístup nevadil a souhlasili by, aby neplatil úzus týkající se plavkového oblečení na koupalištích pod širým nebem. Na druhou stranu 28 % oslovených považuje koupání žen nahoře bez za „nevhodné".

Jak by se rozhodl český ombudsman Stanislav Křeček v případě, že by se na něho obrátila některá z odmítnutých odvážných návštěvnic bazénu či koupaliště, zůstává otázkou. Podobnou stížnost dosud neřešil.

„Veřejný ochránce práv se podobným případem v českém prostředí nezabýval. Při prověřování stížností vždy hodnotíme konkrétní okolnosti daného případu. K případům, které jsme přímo nešetřili, se proto nevyjadřujeme, a to ani v obecné rovině,“ řekla Deníku mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.