Našich čtenářů jsme se zeptali, co na volební výsledky říkají…

Zdroj: archiv J. Picha

Jaroslav Pich, starosta, Libňatov

Jsem strašně rád za to, že k volbám přišlo tak hodně lidí, to je důležité. Věřím, že se stát vrací na cestu demokratického vývoje a zároveň odvrací od populistického, rozhazovačného a nafrněného vedení. Zcela jistě přijdou nové chyby a nová roztrpčení lidí, noví poslanci ale musí dokázat, že jejich vize budoucnosti je ta pravá. Věřím, že se letošními volbami posílilo demokratické směřování státu, že se do České republiky vrací slušnost, lidskost a zároveň politická zkušenost přicházející s lidmi z komunální politiky.