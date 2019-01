Nový Bydžov – Příští víkend dostanou obyvatelé města do rukou nově zpracovanou anketu, ve které budou odpovídat na otázku „Které opatření radnice vnímáte jako účinné v současné bezpečnostní situaci města?“

„Potřebujeme znát názor občanů na již přijatá i připravovaná opatření. Jde nám o to, aby byla nastavena co nejefektivněji. Obyvatelé by měli z dvanácti bodů vybrat tři. Jde vlastně o přehled toho, co jsme udělali a co ještě chystáme,“ řekl nám starosta Nového Bydžova Pavel Louda.



Obyvatelé města tak mohou vybrat ty, o kterých si myslí, že jsou nebo budou nejúčinnější. Jde například o posílení hlídek policistů úvodem roku nebo zvýšení počtu strážníků od letošního března.



O některých přijatých bezpečnostních opatřeních jsme se již v Deníku zmiňovali. Jde například o kontroly heren a barů od loňského prosince a související opatření nezaměstnávat u města občany, kteří do heren chodí a utrácejí tu sociální dávky.



Nově ve městě chtějí od dubna posílit terénní sociální práce v romské komunitě o jednoho pracovníka, takže tu budou dva. Na 14. února připravují setkání se zástupci šestačtyřiceti měst a obcí, kde žijí sociálně nepřizpůsobivé skupiny. Od března by měl také domovník dohlížet nad pořádkem v domech, kde převažují Romové.