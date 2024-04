ANKETA: Jste spokojení s výběrem nájemců kiosků na Pražském mostě?

Kiosky architekta Jana Kotěry na Pražském mostě jsou podle vedení města pronajaté, přesto však zůstávají často zavřené. Jste s výběrem nájemců památkově chráněných rotund v Hradci Králové spokojení? Hlasujte v anketě. Chcete se podělit o vaše nápady, co by v kioscích mělo být? Napište nám do komentářů.

Podívejte se, co nabídnou Kotěrovy kiosky. | Video: Deník/Jiří Fremuth