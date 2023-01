Jan VápeníkZdroj: ArchivJan Vápeník, herec Klicperova divadla: Volil jsem v obou kolech Petra Pavla, protože bych rád, aby se na Hrad vrátila důstojnost, čest a pevný proevropský postoj. Z jeho výhry mám velikou radost, protože jak Václav Havel kdysi mluvil o blbé náladě, tak teď se mi zdá, že se ta nálada začala zlepšovat. Potvrdilo se mi, že většina lidí vnímá pana Babiše jako jakousi hrozbu ve smyslu směřování naší republiky na východ a ve smyslu všech těch průšvihů kolem jeho firem.Mám pocit, že oba sice byli v komunistické straně, ale pan Pavel se rozhodl zasvětit po revoluci život službě státu. Pan Babiš se rozhodl, že bude makat sám na sebe a to dělá vlastně celou dobu. Jsem radši, že je tam chlap, který to má v hlavě nastavené tak, že chce dělat něco pro republiku.Děkuji všem, kteří k volbám přišli, ať volili tak nebo tak. Mám radost, že účast ve volbách byla takto vysoká a že lidem není jedno, kdo bude českým prezidentem. A to je strašně dobře. Pro mě to byla jasná volba od začátku.

Jan Lipavský - bez politické příslušnosti, advokát: Volby dopadly skvěle, čekal jsem osobně, že zvítězí Petr Pavel, měl i můj hlas. Nečekal jsem ani velké drama, musím ale uznat, že rozdíl byl nakonec ještě větší, než jsem si myslel, že bude. Věřím, že Petr Pavel bude dobrým prezidentem, že nebude opozicí vnímán jako kandidát vládních stran a hlavně že bude dělat po delší době opět čest naší zemi v zahraničí. Věřím také, že bude vědět, kde je jeho ústavní pozice a že budeme mít, jako Česká republika, opět konzistentní zahraniční politiku.

Zbigniew Jan Czendlik, kněz z Lanškrouna, moderátor Českého rozhlasu 2: Jsem z výsledků nadšený. Dostal jsem se to takové euforické nálady. Mohu se radovat z věcí, které mi jsou milé a sympatické. A takový je i Petr Pavel. Myslím si, že začíná nová éra pro Českou republiku. Věřím, že je Petr Pavel silná osobnost. Jen tak něco ho nezlomí. Nepochybuji o tom, že jeho působení na Hradě budeme hodnotit podobně jako působení ve stejné funkci prezidenta Havla.

Tomáš MagnusekZdroj: ArchivTomáš Magnusek, režisér, Náchod: Zásadní u těchto voleb je, že už je máme za sebou. Bohužel jsme totiž byli svědky toho, že se lidé kvůli oběma kandidátům dokázali rozhádat. A to i v rodině. Tyto volby totiž ukázaly, že, i když máme demokracii, tak s ní neumíme zacházet. Tím, že pan Pavel vyhrál s tak obrovským rozdílem, tak snad jeho mandát bude pro něj jednodušší tím, že dokáže oslovit i lidi z druhé strany barikády a dokáže jim, že je prezidentem všech. Pro řadu lidí totiž právě Pavel představuje naději. A pro něj je to závazek tu naději splnit. Těm, co jej nevolili, bych pak vzkázal, ať mu tu šanci dají.

František Kinský, majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, podnikatel: Ve 2. kole prezidentských voleb jsem stejně jako v prvním kole dal svůj hlas generálu Petru Pavlovi. V obou případech jsem věřil ve vítězství Petra Pavla. S výsledky jsem velmi spokojený a současně přesvědčený, že v osobě nového prezidenta Pavla se na Pražský hrad vrátí slušnost, pravdivost, rozvaha, srozumitelnost a nestrannost. Věřím, že se prezidentskému úřadu s nestranickým prezidentem vrátí důstojnost a naděje a že Petr Pavel bude jako hlava státu lidi spojovat a ne rozdělovat.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje: Prezidentem České republiky byl zvolen armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Srdečně blahopřeji ke zvolení a jménem samosprávy Pardubického kraje zvu nového pana prezidenta k návštěvě našeho kraje. Těším se na spolupráci v této nelehké době.Myslím, že průběh volební kampaně, zejména mezi prvním a druhým napověděl mnohé. Nicméně i tak platí "sláva vítězům, čest poraženým". Držím pěsti nové hlavě státu a doufám, že se brzy uklidní vášně uvnitř společnosti. Úkolem všech politiků je tomu napomáhat. Pokud to bude v mých silách, budu se maximálně snažit k tomu přispět také.

Josef Fidler, tkadlec, Hlinsko: Nebylo žádným tajemstvím, že jsem Petra Pavla od samého začátku jeho kandidatury podporoval. V tom, že se stává hlavou státu, vidím obrovskou naději a šanci, že se prezidentskému úřadu vrátí noblesnost a patřičný respekt. Je třeba, aby se mu vrátila důvěra, která doposud chyběla.

Martin KolovratníkZdroj: ArchivMartin Kolovratník, poslanec, Pardubice: Blahopřeju k výsledku voleb a k mandátu prezidenta České republiky. I já mohu být politikem jen a pouze díky vůli voličů, kteří dnes rozhodli. Beru to a ctím to. Moc moc prosím, buďte prezidentem všech občanů České republiky. Ať se nám daří. A ohromné díky 2,4 milionů voličů, kteří podpořili našeho kandidáta Andreje Babiše. Je to závazek a je to velká důvěra. Nezklameme vás. Pracujeme dál.

Ivan Baborák, výtvarník, Přestavlky: Neměl jsem radost, že vybírám ze dvou kandidátů, kteří si zadali s bolševikem. Po dvou prezidentech z prognosťáku, zloději protokolárního pera a toho druhého, co nás tahal do sféry Ruska a Číny, jsem čekal, že se dočkám někoho nezatíženého minulostí. Ale než slovenského migranta blekotu, raději generála kterého budu moci respektovat, a budu na něho pyšný. Myslím, že už si to moje země a my Češi zasloužíme… Věřím, že nastává nová éra.

Eva Hrušková, rodačka Česká Skalice, herečka: Ze začátku mě překvapilo, že pan Pavel v prvním kole v mém rodném městě nezvítězil. Druhé kolo to však napravilo. A za to jsem ráda. Domnívám se, že pro velkou část národa je v jeho osobnosti člověk, kterého si může vážit a který toho již v minulosti pro svoji zemi dost vykonal. Dokonce byl ochoten položit i život. Teď snad tento člověk, který je zosobněním klidu, zase celou zem sjednotí. K tomu mu však musíme pomoci všichni. Jsme velmi malý stát na to, abychom se spolu nedohodli. A tak doufám, že se postupně začnou zahlazovat ty příkopy mezi lidmi a lidé opět chápat i ty s odlišným názorem.

Lubomír KočíbZdroj: Vojtěch KohoutKrakonoš Luba z Vrchlabí (Lubomír Kočíb): „Přiznám se, že generál nebyl ten, komu jsem dal svůj hlas. Volil jsem Babiše. Výsledek zvolení nového prezidenta ale respektuji. Svět se nezastaví kvůli tomu, že nevyhrál ten, koho jsem volil. Přál bych si, aby přestalo vzájemné odsuzování rozdílných názorů, aby společnost nebyla tak rozdělená. Oba tábory by se měly shodnout na stejném cíli, abychom se měli dobře, a za tím jít jednotně jako národ a nevymýšlet nevraživé politické boje.“

Libor Kasík, ředitel UFFO Trutnov: "Petr Pavel prezidentem znamená dobro pro nás všechny, byť to mnozí teď nevidí, protože na svět se díváme z mnoha úhlů a přes nejrůznější bariéry, které nám život přináší. Západ má mnoho chyb, ale neoddiskutovatelně k němu patří svoboda volby každého z nás. K tomu musí mnoho států teprve dojít. A Petr Pavel je zárukou, že v tomto společenství, jehož základem je svoboda, chceme zůstat a zůstaneme. A že zároveň s rozumem, klidem a silou bude schopen přispívat k dosažení smysluplných cílů tohoto našeho světa."

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské, Litomyšl: Jsem spokojený a mám radost. Rád jsem mu pomáhal v kampani. A myslím, že budeme mít i nadále více práce, než kdyby vyhrál protivník. Kdo může něco dělat a my teď můžeme, protože máme zastání, tak musí něco dělat a dosvědčit to, co jsme v kampani říkali všelijakým způsobem.

Michal Kortyš, senátor, Litomyšl: Po prvním kole prezidentských voleb jsem počítal s tím, že vyhraje Petr Pavel. Nevolil jsem proti Babišovi, ale volil jsem generála, protože mi vyšel z kandidátů nejlépe a to, co říká, je mi vlastní. Pro mě to byla jasná volba. Je to férový muž, který třicet let sloužil našemu státu a jako prezident dodá tomuto úřadu konečně trochu důstojnosti, státnickosti i prosté a obyčejné slušnosti. Už je na čase, aby na Hradě reprezentoval někdo naše lepší, nikoliv horší vlastnosti. Nebe se vyčistilo.

Renata Moravcová, zakladatelka a předsedkyně spolku Doteky naděje, Dobruška: Byla jsem volit v prvním i druhém kole prezidentských voleb, chodím na každé volby, nikdy si je nenechám ujít. Za sebe jsem šťastná, jak dopadly, a doufám, že konečně tady bude ta pravda, upřímnost, pokora, že je konec těm lžím a neférovému jednání. Vyhrál můj kandidát, jsem za to moc ráda a doufám že nám nový pan prezident dá naději na lepší život.