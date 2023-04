"Prsatice" na hradeckém mostu U Soutoku se sice už nepyšní svými vnady, ale mluví se o ní dál. V souvislosti s dílem, které na sociálních sítích sklidilo velký ohlas, vyvstala také otázka, zda ve městě nechybí legální stěny pro graffiti a další streetart. Mají být v Hradci Králové plochy, kde by umělci mohli tvořit beztrestně? Hlasujte v anketě na konci článku.

Velkoformátový obraz plavkyně někdo v Hradci částečně přemaloval bílou barvou. | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

Plavající žena s bujným poprsím na mostu v Hradci Králové rozpoutala debatu o tom, zda veřejný prostor unese explicitní ženskou nahotu. Odvážné dílo, které přemalovala skupina Kozisvět, také přineslo otázku, zda ve městě nechybí legální plochy, kde by se sprejeři a další streetartoví umělci mohli výtvarně realizovat.

Na chybějící plochy pro legální graffiti upozornil právě i autor díla Plavání na mostu U Soutoku. "Myslím, že společnost je pouličnímu umění nakloněna a je až trapné, že v HK není např. legální plocha. Samozřejmě jsem nakloněn nabídkám ze strany města," píše na facebooku umělec, který vystupuje pod pseudonymem JW17.

Podle něj se světový umělecký trend orientuje ven z galerií a blíž k lidem. "Navíc česká streetart scéna je bohatší, než se na první pohled zdá," podotýká JW17.

A legálním plochám v Hradci Králové je nakloněná i část současné politické reprezentace města. Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického streetart k městu patří.

"Ukázalo se, že Hradečáci by si přáli více umění v ulicích. Naše město by mělo mít legální plochy pro graffiti, díky kterým by se JW17 mohl do Hradce vrátit. Inspirací nám může být i Olomouc, kde probíhá Street Art Festival. Na ten se sjíždí umělci z celého světa," uvedl Pavel Vrbický na facebooku.

