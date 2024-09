ŘEDITEL / ŘEDITELKA MALÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE PRO PORADNU 1) Náplň práce - poskytování ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory - tvorba a aktualizace metodických materiálů sociálních služeb a organizace - vedení týmu pracovníků (max. 15 kmenových zaměstnanců) - finanční řízení organizace a sociálních služeb, zajištění dotačních a dalších finančních zdrojů - přímá práce s klienty poradny pro zdravotně postižené a seniory - rozvoj organizace dle požadavků zakladatele a potřeb klientů 2) Informace o pracovní pozici - nástup možný od října 2024 - pracovní poměr sociálního pracovníka na plný pracovní úvazek, pracovní smlouva na dobu určitou - 1 rok, v případě oboustranné spokojenosti změna na neurčito, zkušební doba 3 měsíce - finanční ohodnocení sociálního pracovníka dle zákona o mzdě, vzdělání, praxe. Nástupní plat - 35 000Kč. - výkon funkce. ředitele na základě smlouvy o výkonu funkce, odměna za výkon funkce- 10 000Kč. - služební mobilní telefon + notebook - 5 týdnů dovolené + sick days - flexibilní pracovní doba - možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu 3) Požadavky na uchazeče Vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění: - vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost - vysokoškolské vzdělání (Bc. či Mgr.) v oborech zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku - velmi dobré řídící, organizační, komunikační a vyjednávací dovednosti - koncepční a analytické myšlení - orientace v oblasti působení a zaměření organizace - minimálně 3 roky praxe v sociálních službách - minimálně 2 roky praxe v managementu a vedení týmu - znalost zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb - orientace v problematice financování a finančního řízení neziskových organizací - samostatnost, rozhodnost a časová flexibilita - aktivní spolupráce se zakladatelem organizace - dobrá znalost práce s výpočetní technikou - především MS Office - občanská a morální bezúhonnost - zdravotní způsobilost k výkonu práce na pozici, která je předmětem výběrového řízení - řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič - motivace pro práci v neziskové organizaci a pro práci se zdravotně postiženými a seniory - schopnost jednat a efektivně komunikovat s lidmi Způsob přihlášení do výběrového řízení: - písemnou formou na níže uvedený kontakt s těmito náležitostmi: - strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, kontaktní adresa a telefon - motivační dopis - ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání - souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, případně žádost o navrácení poskytnutých dokladů 4) Podání přihlášky: - Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 30. 9. 2024 do 13 hodin prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně na adresu: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Obálku označte slovy Výběrové řízení - neotvírat. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte napředsedu Správní rady p. Jiřího Vencla, mob. 604 235 885, e-mail: j.vencl@nrzp.cz Zakladatel si dále vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a to bez udání důvodu. 35 000 Kč

Detail nabízené práce