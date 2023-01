ANO volby v krajském městě jasně vyhrálo se ziskem 13 křesel v 37členném zastupitelstvu. Většina stran ale s Babišovým hnutím odmítla spolupracovat, a to skončilo v opozici. „Těžko se mi v klubu pracovalo. Nějak to nešlo, tak jsem si řekl, že se nebudu trápit. Prostě jsem se tam necítil dobře,“ vysvětlil své rozhodnutí Jindřich Outlý. Klub opustil v neděli. Politik mluví třeba o tlaku na jednomyslné hlasování klubu v zastupitelstvu.

„Přeci kluby nemůžou své členy mermomocí nutit, aby hlasovali jednotně, když máte na věc trochu jiný názor. Když třeba někdo hlasoval v nějaké nepodstatné věci jinak, tak se to hrozně řešilo, přitom o nic nešlo,“ stěžuje si Jindřich Outlý.

Ruská invaze je projev východního barbarství, říká nová hradecká primátorka

„Je to absurdní, protože pan Outlý byl od září na klubu fyzicky jednou, ze tří zastupitelstev na jednom nebyl. Nezapojoval se do práce. Před týdnem jsme ho vyzvali, že se do práce musí zapojit. Na to konto jsme ho nenominovali do žádné komise ani výboru,“ namítá místopředseda hradeckého ANO Denis Doksanský.

„Rozhodla odbornost“

Jindřicha Outlého v minulém týdnu nominovala koalice v čele města na neuvolněnou funkci předsedy finančního výboru. Včera byl do funkce zvolený. Ještě předtím klub ANO opustil.

Hradecké ANO pětikoalici, která město řídí, obvinila z toho, že si funkcí kupuje jeho hlas. Odmítá to Jindřich Outlý i vedení města. „Pan zastupitel Outlý mi svůj odchod ze zastupitelského klubu ANO 2011 oznámil ještě před tím, než jsme začali zvažovat jeho případné členství ve finančním výboru a zcela nezávisle na jeho funkci v tomto poradním orgánu zastupitelstva. Označovat jeho svobodné rozhodnutí za politickou korupci je zcela zcestné,“ namítá hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK/TOP09) s tím, že rozhodla Outlého odbornost.

Hradecká ANO chtěla, aby se Outlý vzdal svého mandátu. „I teď si myslíme, že by bylo férové. Byl zvolený na kandidátce ANO a sám by se k tomu mandátu nedostal. Uvidíme, jak se k tomu pan kolega postaví, je to ale jeho osobní rozhodnutí,“ říká Doksanský.

O plachtu prý nešlo

Dalším, kdo opouští klub ANO, je bývalá náměstkyně primátora Monika Štayrová. Ta si stěžuje na tlak, pod kterým se měla ocitnou poté, co na plot svého domu vyvěsila plachtu prezidentské kandidátky Danuše Nerudové. „Potom jsem zažila téměř šikanu od svých kolegů. V podstatě mi neumožnili vykonávat můj mandát tím, že jsem nezískala žádnou nominaci do výborů a komisí. Tyto funkce jsou pro zastupitele užitečné, díky nim získává řadu informací,“ tvrdí Monika Štayrová.

Agentura bude znovu rozhodovat o dotaci na hradecký stadion

Zcela jinak vidí situaci Denis Doksanský. Podle něj by se bývalá náměstkyně primátora vzhledem k osobním důvodům nemohla funkcím věnovat. Nátlak kvůli podpoře jiného kandidáta na prezidenta než šéfa hnutí Andreje Babiše odmítá. „Nás nějací Hradečáci oslovili, jak se k tomu postavíme. Jen jsme se jí zeptali, zdali to tak je, jestli se k tomu máme vůbec vyjadřovat. Jasně jí bylo řečeno, že má právo volit, koho chce. Už jenom ten dotaz brala jako útok na svou osobu a nátlak,“ říká Denis Doksanský s tím, že rozhodnutí bývalé kolegyně klub ANO respektuje. „Chtěli mě potrestat a věci nazývali úplně jinak. Vůbec jsem nechápala, co je jim do toho, koho podporuji, když nejsem v místní organizaci,“ stojí si za svým Stayrová. Také ona zmiňuje tlak na jednotné hlasování a případnou rezignaci odmítá. „V žádném případě. Já jsem byla zvolená, mě práce pro lidi baví.“ Outlý i Štayrová teď říkají, že v budoucnu budou v zastupitelstvu hlasovat podle svého nejlepšího uvážení.

Hradecké ANO se s vnitřními rozpory potýkalo i na konci minulého volebního období. Tehdy hnutí vládlo Hradci společně s ODS. Místní organizaci předsednictvo hnutí v prosinci 2021 zrušilo a následně vznikla nová.

Hradec Králové řídí od konce roku pětikoalice HDK s TOP 09, ODS, Pirátů, Rozvíjíme Hradec a Změny pro Hradec se Zelenými. Celkem má většinu 21 hlasů v 37členném zastupitelstvu. ANO získalo ve volbách 13 mandátů, teď ale dva zastupitelé jeho řady opustili. V opozici je také SPD, které má tři zastupitele.