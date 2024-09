RADA / ODBORNÝ RADA V ODD. PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM Požadujeme: . min. vysokoškolské vzdelání v bakalárském studijním programu znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) . pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, odpovednost Nápln a místo výkonu zejména: . Posuzování listin urcených k zápisu záznamem, poznámkou a zmen jiných údaju katastru . Posuzování návrhu na povolení vkladu nebo výmazu práva k nemovitostem do katastru nemovitostí a rozhodování o nich . Kontrola vecné správnosti aktualizace a zplatnování budoucího stavu zápisu . Jednání s úcastníky rízení, poprípade s orgány státní správy . Vedení a správa podpisových vzoru Posuzovány budou žádosti1 o prijetí do služebního pomeru a zarazení na služební místo nebo žádosti o zarazení na služební místo (dále jen „žádost“) dorucené ve lhute do 13. 9. 2024, tj. v této lhute . dorucené služebnímu orgánu prostrednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úradu Katastrální úrad pro Královéhradecký kraj, Collinova 481, Vekoše, 500 03 Hradec Králové, . dorucené osobne na podatelnu služebního úradu na výše uvedené adrese, . dorucené v elektronické podobe podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úradu (ku.prokralokraj@cuzk.cz), nebo . dorucené v elektronické podobe prostrednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úradu: ynmadqi). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost vcetne požadovaných listin (príloh) musí být oznacena slovy: „Neotevírat“ a slovy „rada / odborný rada v oddelení právních vztahu k nemovitostem Katastrálního pracovište Hradec Králové“. Žádosti a podrobné náležitosti pro podání prihlášek naleznete zde: https://www.cuzk.cz/getattachment/79013351-c9ae-43e8-a422-c6809a46a5cb/03_KPHK_pravni_11.docx.aspx 25 280 Kč

Detail nabízené práce