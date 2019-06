Správa nemovitostí Hradec Králové, provozovatel krytého plaveckého areálu, ani letos nezapomene ocenit školáky.

Za dobré vysvědčení do aquacentra zdarma. | Foto: SNHK

Děti do deseti let, které u pokladny aquacentra od pátku 28. 6. do neděle 30. 6. ukážou své vysvědčení, na němž nebude horší známka než trojka, mají v těchto dnech vstup do aquacentra zdarma. Nutný je pouze doprovod rodičů, jak vyžaduje návštěvní řád.