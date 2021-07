Aquacentrum potěší seniory výhodnou cenou

Oblíbená akce pro seniory se znovu vrací od srpna do aquacentra, kdy osoby nad 60 let budou moci navštívit aquacentrum za cenu vstupného do plaveckého 50m bazénu, a to každé úterý od 10 do 14 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: SNHK

Zvýhodněné vstupné odstartuje v úterý 3. srpna a bude pokračovat každý týden ve stejném čase, během letních prázdnin prozatím bez cvičení. Aquacentrum je otevřeno v běžné otevírací době od 10.00 do 21.00, ve všedních dnech, o víkendech a svátcích od 10.00 do 20.00 hodin. Jednorázovou vstupenku na „seniorské úterý“ je možné zakoupit vždy v úterý dopoledne při příchodu v pokladně aquacentra. Za akční seniorskou cenu lze využít všechny atrakce aquacentra – velký rekreační bazén s vlnobitím, kruhový perličkový bazén, bazén s podvodními masážemi, vířivý bazének s teplotou vody 37 °C, parní kabinu, případně i tobogán. V ceně této vstupenky za cenu bazénu je i vstup do Sauna & SPA zóny, která je v letním provozu otevřena vždy od 11 hodin, bez obsluhy a možnosti zakoupit si občerstvení. Jídlo a pití si lze pořídit přímo v bazénové hale v baru u vody nebo v bistru nad vodou. V ceně zvýhodněného jednorázového vstupného je také vstup na Slunnou loučku, která vybízí k relaxaci pod širým nebem.