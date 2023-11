Dva velmi staré obří kmeny archeologové v pátek odvezli ze staveniště z Fakultní Nemocnice Hradec Králové do depozitáře Muzea východních Čech. Archeologové se domnívají, že se jedná o polotovary monoxylů, tedy lodí vydlabaných z jednoho kmene.

Archeologové se domnívají, že by nalezené kmeny mohly být polotovary monoxylů, tedy lodí vydlabaných z jednoho kmene. | Foto: Muzeum východních Čech

O možném objevu nedokončených monoxylů v areálu hradecké nemocnice, informovalo Muzeum východních Čech na svém facebooku: „V pátek 3. listopadu poputují ze staveniště z Fakultní Nemocnice Hradec Králové do depozitáře v Jaroměři dva velmi staré obří kmeny. Archeologové se domnívají, že se jedná o polotovary monoxylů (loď vydlabaná z jednoho kmene používaná od pravěku do 19. století, hojně ji užívali například Keltové nebo staří Slované).“

Hradečáci rozluštili záhadu mozaiky v kině i vítězného klavíru z Expa 58

Kdyby se domněnka archeologů potvrdila, šlo by o objev, který by se určitě zapsal do učebnic. Nejbližší obdobné nálezy jsou totiž ze Skandinávie. „Objevené kmeny váží kolem 15 tun měří zhruba 11 metrů a nejbližší obdobné nálezy jsou ze Skandinávie. Stáří nalezených člunů zatím není známo, bližší určení bude možné až po odebrání vzorků a výsledky budou k dispozici nejdříve na začátku roku 2024,“ doplnilo muzeum.

Jak vypadal takový monoxyl v pravěku? Jeho repliku vytvořili archeologové ze Všestar a vyzkoušeli ho přímo v Egejském moři. Podívejte se:

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth