/FOTOGALERIE/ Archeologové vyrazili po stopách pravěkých mořeplavců. Na vydlabaném dubu pokořili v rámci expedice Monoxylon III Egejské moře. Jejich poznatky změní nejenom popisky v muzeích, ale i pohled na osídlování ostrovů.

Také si pamatujete poučku, že se nemají míchat jablka s hruškami? Rychle na ni zapomeňte, protože Jablka a Hrušky tvoří skvělou dvojici. Potvrdí vám to i účastníci expedice Monoxylon III, která se v minulých dnech vrátila ze své cesty do minulosti. Na replice 8 tisíc let starého člunu zdolala vlny Egejského moře. Svým výkonem expedice posunula o něco dál historické poznání a ověřila, že se lidé v období neolitu mohli přepravovat na podobném plavidle mezi ostrovy a překonávat velké vzdálenosti. „Prvním velkým úspěchem však je, že obě naše party, které jsme pro zjednodušení pojmenovali Hrušky a Jablka, dojely v pořádku,“ uvedl k cestě, kdy 22 členná posádka zdolala ve člunu vydlabaném z jičínského dubu 418 kilometrů, duchovní otec výpravy Radomír Tichý.