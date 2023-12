Už samotná stavba začala ve středu ve Všestarech netradičně. Místo klasických kladívek vzali do rukou zástupci archeoparku, Královéhradeckého kraje, projekční kanceláře a stavební firmy do rukou repliky pravěkých kamenných seker a poklepali na rohovec z řeckého ostrova Naxos. Právě tento nerost používali k výrobě nástrojů neandertálci.

Stavba odstartovala poklepáním na rohovec:

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Do Stěžer rohovec přivezla expedice Monoxylon IV, která se v létě vydala na plavbu z Turecka do Řecka. Ukázala tak, jak se mohli před 9 tisíci lety dostat první zemědělci z Předního východu do Evropy.

Ústředním bodem expozice bude loď z předchozích výprav. Monoxyl včetně stěžně a plachty bude zavěšený pod krovem nové budovy. Kolem povede lávka a pod lodí pak bude přednáškový a projekční sál.

Nález jako ze Skandinávie. Podívejte se, co archeologové v Hradci objevili

„Je to druhý dlabaný člun, který byl na expedicích číslo dvě a tři, tedy v letech 1998 a 2019. Je dlouhý víc než 9 metrů a váží asi 1 200 kilogramů,“ popsal ředitel archeoparku Radomír Tichý. V nové budově budou dvě dílny pro školní exkurze, ale jinak bude zaměřená na veřejnost.