Archeoparku ve Všestarech o víkendu vládla doba bronzová

Hradec Králové /FOTO/ - Dny živé archeologie už jsou ve všestarském archeoparku tradicí. O víkendu se návštěvníci přenesli do doby bronzové a bylo se na co dívat. Odlévalo se z bronzu do pískových forem. Litci před očima návštěvníků odlévali šperky a nástroje.

Kdo chtěl, mohl si například i zkusit položit hliněnou podlahu. Na konec srpna chystá archeopark ještě jednu akci – Dožínky v pravěku. V létě je otevřen vždy od středy do neděle od devíti hodin ráno do pěti večer.

