Je o vás známo, že máte rád běh na dlouhých tratích. Byla tato vaše vášeň dobrá při čekání na to, kdy konečně zastupitelé dají zelenou vašemu projektu?

Je pravda, že projekt Malšovického stadionu je tak trochu během na dlouhou trať, ale na druhou stranu u takovýchto větších projektů to tak někdy bývá.

Jaké byly dny před pondělním rozhodnutím zastupitelstva?

Musím říct, že nejen celý náš tým, ale asi i hodně Hradečáků na rozhodnutí zastupitelů ohledně stadionu s napětím čekalo stejně jako my.

Jak hodně se váš návrh změnil za poslední měsíce, aby splnil funkci multifunkčnosti?

Náš návrh stadionu musel navázat na předchozí projekty, dříve vydaná stavební povolení a současně musel splnit doslova horu dalších zadávacích podmínek. Chtěli jsme stadionu vrátit jeho dřívější všesportovní nádech a současně z něj udělat skutečně moderní víceúčelovou arénu.

Na co všechno se na novém stánku mohou fanoušci, a to nejen fotbaloví, těšit?

Je toho hodně, chceme, aby stadion byl nejen pro fotbal, ale aby se stal skutečným všesportovním centrem v krásném prostředí parku u Orlice a koupaliště Flošna. Kromě venkovního oválu pro běžce a in-line bruslaře, nabídne stadion několik multifunkčních tělocvičen, pod jednou z tribun bude krytá běžecká dráha a ubytování pro sportovce. Venkovní amfiteátr umožní pořádat v areálu stadionu např. divadelní představení nebo podobné kulturní akce. V případě konání koncertu bude mít stadion kapacitu 25 tisíc diváků což z něj udělá největší arénu v širokém regionu.

Při metodě design and build, jak přesně bude stadion splňovat vaši vizi? Musel jste, nebo budete muset, od něčeho z prvotního záměru ustoupit?

Myslím, že žádný z našich prvotních záměrů jsme při projektu nového stadionu nemuseli opustit. Spíše jsme je dopracovali více do detailu. Naše dva hlavní záměry - dát stadionu zpět jeho všesportovní charakter a současně vtisknout mu jedinečný vzhled se doufám podařilo naplnit.

A co pověstná lízátka? Jak se změní? Zůstanou stávající, nebo se na jejich místě objeví replika?

Lízátka – to je hradecký symbol. Od začátku jsme věděli, že musí zůstat. Zrepasují se a přesunou do nových pozic blíže k tribunám, aby optimálně nasvítily hrací plochu. Ze záchrany lízátek mám rozhodně největší radost!

Necítíte se již jako specialista na fotbalové stadiony? Máte za sebou hradeckou Bavlnu, stadion ve Vrchlabí a teď snad konečně i multifunkční stánek v Hradci Králové. Co dál? Anglie, Německo?

Každý další stadion přináší nové zkušenosti, nároky na tyto stavby se pořád zvyšují a člověk se má pořád co učit. V Anglii a Německu už své krásné stadiony ale postavené už dávno mají. Myslím si, že velký potenciál pro nové sportovní arény je teď hlavně v Asii, Africe a také v Rusku. Uvidíme, třeba se nám v budoucnu podaří příští stadion navrhnout někam za do těchto míst…