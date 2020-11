„Oproti městem zadané studie jsme na Plachtě nalezli 1428 různých živočichů. A jen v samotném území uvažované silnice jsme jich identifikovali 1022,“ řekl před zastupiteli jeden z iniciátorů petice a ochránce Plachty Michael Mikát, který na průzkumu spolupracoval s dalšími sedmačtyřiceti lidmi.

„Ze všech živočichů jsme zde nalezli dvaadvacet zvláště chráněných a tři kriticky ohrožené, například kudlanku nábožnou. Také jsme nalezli jeden druh živočicha, který doposud nebyl na území republiky znám a čtyři druhy, které se jinde v Čechách nevyskytují. Když porovnám naši studii s tou, kterou si nechalo zadat město, tak tam nalezneme diametrální rozdíly v počtu živočichů. Podle ní je na Plachtě 14 druhů motýlů, my jsme jich spočítali 350. Podobné je to i u brouků, kdy se počet liší o více než sto,“ dodal Michael Mikát.

I tyto argumenty nakonec vedly k tomu, že město přehodnotilo svůj dosavadní postoj a na výzvu radního Adama Záruby předložilo usnesení, které zatím s výstavbou na Plachtě neuvažuje.

„Po dohodě na koaliční radě jsme došli k závěru, že rozhodnutí o přípravě komunikace přes Plachtu odložíme do doby, než se zrekonstruuje křižovatka Na Brně. Teprve poté, kdy vyhodnotíme její dopady na dopravu, definitivně rozhodneme,“ uvedl Adam Záruba.

Na zastupitelstvu zazněly i hlasy, že by město mělo přehodnotit svoji studii a vyvodit důsledky z toho, že „vyhodilo“ 350 tisíc oknem. Podle primátora Alexandra Hrabálka se však vedení k tomuto kroku nechystá a zároveň se Alexandr Hrabálek podivil nad tím, že iniciátoři petice stále kalkulují s tím, že město se již vlastně rozhodlo silnici přes Plachtu postavit.

„Petice byla založena na lži, že chceme budovat silnici skrz Plachtu. Už nevím, jak to mám říct, že je to blbost a a nikdy jsme nic takového nechtěli dělat. A úterní rozhodnutí znamená potvrzení našich slov a necháme prověřit všechny možnosti. A za předpokladu, že se tu skutečně rekonstrukcí vytvoří životaschopná komunikace, která by zvládla obsloužit celé území, tak to necháme tak, jak to je. Ale dle mého je to málo pravděpodobné. Ale držíme slovo a budeme se držet objektivních výsledků,“ řekl Alexandr Hrabálek.