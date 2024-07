Na začátku týdne se dal pozorovat krásný jev na severní obloze, byly to takové stříbrné žilky, co to je?

Další oblíbenou podívanou na letní obloze je Mléčná dráha…

Určitě bych lidem doporučil, koupit si otáčivou mapu hvězdné oblohy. Pokud si pak najdeme s dětmi místo, kde je málo světla, tak máme přímo nad hlavou Mléčnou dráhu. Pak si můžeme lehnout třeba na karimatku a krásně si popisovat souhvězdí, protože třeba Labuť je nyní přesně nad hlavou. Když budete mít štěstí a bude čistá obloha, uvidíme na jižním obzoru i galaktické jádro Mléčné dráhy. Je to ideální příležitost strávit krásné chvíle s dětmi.

Pomalu se blíží doba Perseid, tedy meteorického roje, který se každoročně v polovině léta vrací k Zemi.

Jsou to prachové částice rozpadlé komety Swift-Tuttle. Roj je činný od druhé poloviny července až do zhruba 24. srpna. Ideální čas, kdy jsou meteory nejčetnější, je zhruba čtyři, pět dní před a po 12. srpnu. Můžeme s dětmi třeba počítat meteory a je to opravdu zábava. Hoří v atmosféře ve výšce od 80 do 120 kilometrů a letí rychlostí 63 kilometrů za sekundu. Meteor je to, co svítí, meteorit je ten, který dopadne na zem a meteoroid, je to, co ještě nevstoupilo do atmosféry.

Kam se máme vlastně na obloze dívat, abychom Perseidy viděli?

Na souhvězdí Persea, taky pro jednoduchost opět doporučím mapu hvězdné oblohy. Existují ale také skvělé aplikace pro pozorování noční oblohy.

Vy máte s meteorem jeden opravdu silný zážitek.

Měl jsem ohromné štěstí, v roce 2019 jsem byl na observatoři La Silla v Chile a byl jsem svědkem naprosto famózního bolidu, kdy do atmosféry vstoupila malá planetka o průměru jeden metr.

Co je to bolid?

Je to velmi jasný meteor, pro představu Měsíc v úplňku má jas minus 12,5 magnitudy, Slunce minus 27 a tenhle bolid měl jas minus 20 magnitudy. Normální meteor má pár milimetrů a při rychlosti, kterou vstupuje do atmosféry, začne vlastně třením hořet a kolem se vytvoří plazma. To je to, co vidíme.

Takže ten „váš“ bolid musel byt velký zážitek?

Noc se změnila v mžiku na jasný den, myslel jsem, že bude po mně, že se prostě vypařím, protože letěl přímo na mě. Zpětně jsem zjistil, že ten šutr letěl relativně pomalu rychlostí 18,5 kilometru za sekundu a ten děj trval pár vteřin.

Kde je nejlépe pozorovat noční oblohu?

U nás je největší problém světelné znečištění. V profesionální astronomii platí, že nejlepší je být v co nejvyšší nadmořské výšce a na co nejsušším místě. Proto například stojí observatoře v poušti Atakama, což je mimo Antarktidy nejsušší místo na planetě, které je navíc ve velké nadmořské výšce. V Čechách je ideální Šumava, ale krásná pozorování noční oblohy se dá zažít na mnoha místech, důležité je dostat se mimo velké zdroje světelného znečištění a pak už si jen užívat krásy noční oblohy.