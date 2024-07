CO SE V ČLÁNKU DOČTETE?

„Robotizace observatoří byla taková třešinka na dortu. V roce 2005 jsem si postavil na střeše svého domu robotickou observatoř a tím to všechno začalo,“ vzpomíná spolumajitel a jeden ze zakladatelů firmy, která vznikla v roce 1990 Zdeněk Bardon. Amatérský astronom a astrofotograf vyvíjel svou automatizovanou observatoř 8 let v garáži a právě tyto zkušenosti pak společnost využívá při velkých projektech.

Bačkorová astronomie se rodila v Rasoškách

Dnešní observatoře jsou kvůli ideálním pozorovacím podmínkám na odlehlých koutech světa. Ideálně ve velké nadmořské výšce v místech s nízkou vlhkostí vzduchu a daleko od světelného smogu civilizace. „Vlastně jsem tomu kdysi začal říkat z legrace bačkorová astronomie. Dalekohled si vzdáleně přes internet nastavíte, on pak sám cíl pozorování sleduje a vám snímky chodí přímo na počítač,“ vysvětluje zjednodušeně princip, který vznikal v garáži rodinného domu v Rasoškách, Zdeněk Bardon.

První zakázka byla automatizace dalekohledu na hvězdárně v Úpici.

„Začátky byly komplikované. Ten dalekohled byl v tragickém stavu, skoro se nehýbal. Ale vše se povedlo a my jsme si tam vyzkoušeli, že to, co jsem kutil doma, může fungovat ve velkém,“ připomíná pionýrské doby Zdeněk Bardon.

S kolegou Tomášem Turkem, který je technický génius, využili součástky, které firma používá ve svém hlavním oboru – tedy automatizaci potravinářských komplexů. „Využíváme průmyslové komponenty, které vydrží mnohem déle než to, co nabízeli ostatní. Je to standardní záležitost, kterou v případě problémů koupíte po celém světě. Prostě není problém s náhradními díly,“ poukazuje na důležitý střípek muž žijící na pomezí Hradecka a Náchodska.

Z úpické hvězdárny do celého světa

V roce 2007 následovala automatizace Perkova dalekohledu Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově. „A protože astronomové z celého světa migrují různě po těch observatořích, jezdí na kongresy a znají se, tak se jim to líbilo a my jsme pokračovali další výzvou na dalekohledu Institutu Nielse Bohra v Chile na observatoři La Silla.“

Dalekohled se řídí přímo z Čech a robotizací získali čeští astronomové polovinu pozorovacího času přístroje. „Musíte to udělat tak, aby dalekohled dokázal fungovat autonomně v případech, kdy vypadne proud nebo internetové připojení,“ vysvětluje bačkorový astronom. Systém ovládání dalekohledu sleduje meteorologická data a například v případě silného větru dalekohled automaticky zaparkuje a zavře pozorovací kopuli, aby cenné zařízení ochránil před poškozením.

Firma má za sebou na tři desítky automatizací. „Pracovali jsme od Ázerbájdžánu přes Rusko, Bulharsko, Slovensko, samozřejmě Čechy, Španělsko, Spojené státy, Chile. Největší dalekohled, který jsme robotizovali, je dánský teleskop William Herschel s průměrem zrcadla 4,2 metru a celá jeho montáž váží přes 180 tun. Stojí na ostrově La Palma,“ vypočítává Zdeněk Bardon.

Zpočátku nám dávali sežrat, že jsme z Čech

Naposledy na začátku léta dokončila zakázku na Vatikánské observatoři Mount Graham v americké Nevadě. Ta je v nadmořské výšce 3650 metrů a řídí se z 300 kilometrů vzdálené univerzity v Tucsonu. „První jednání začala už kolem roku 2010. Ten dalekohled chtěli ovládat na dálku. Nakonec je přesvědčily naše reference a obrátili se na nás s tím, že na světě není firma, která by to dokázala zautomatizovat,“ popisuje nelehká jednání Zdeněk Bardon.

Tucsonská univerzita je špičkové pracoviště, odkud se například řídí marsovská vozítka. Je tam i laboratoř, kde se vyrábí naprosto špičková zrcadla pro velké astronomické dalekohledy.

„V tomhle oboru musíte dokázat, že jste lepší než ostatní. Jsme prostě malinká země. A když někam přijdete, nedej bože do Ameriky, tak vůbec netuší, kde nějaké Čechy jsou. Myslí si, že pomalu neumíte držet šroubovák v ruce. Prošel jsem si martýriem, kdy mi na mnoha institucích dali sežrat, že jsem outsider, který tam nemá co pohledávat,“ vzpomíná na krušné začátky velký český patriot a nezapomíná zmínit zlaté české ručičky, které umí v nejhorším improvizovat.