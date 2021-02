V červenci loňského roku ze Země odstartovala vědecká sonda Perseverance (Vytrvalost), která by měla na povrch rudé planety dosednout 18. února. Sondu vynesla do vesmíru raketa Atlas 5 z floridského mysu Canaveral. Stejný typ rakety byl dříve použit také k dopravě sondy Curiosity, která je starším a poněkud zastaralejším dvojčetem Perseverance.

Nová sonda má také podobu zhruba tunu vážícího šestikolového vozítka, které má však zdokonalený podvozek a na palubě vylepšenou sadu výzkumných přístrojů. Zajímavou novinkou je také doplnění výbavy malou helikoptérou zvanou Ingenuity (Vynalézavost). Její funkčnost v podmínkách marsovské atmosféry bude ještě potřeba prověřit, mohla by už ale pomoci sondě s vytipováním zajímavých lokalit k průzkumu. Sonda by měla dosednout do kráteru, který mimochodem dostal jméno slovanského původu Jezero.

A abychom nebyli jednostranní, dodejme ještě, že k Marsu mají v únoru dorazit také čínská sonda v rámci mise Tchien-wen 1 a sonda Spojených arabských emirátů, zvaná Al-Amal, v překladu Naděje. O nádherné nové snímky Marsu, které tyto sondy pořídí, se s vámi po otevření Hvězdárny a planetária v Hradci Králové pro veřejnost rádi podělíme při našich programech.

Pro případné aktuální změny a nabídku programů v závislosti na epidemiologické situaci sledujte web www.astrohk.cz, kde naleznete také informace o dalších zajímavých úkazech. Hezký únor vám přejí zaměstnanci Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Vladimír Socha