Česká školní inspekce prověřila hradeckou mateřskou školu, kde hlídala děti opilá žena.

Česká školní inspekce objevila závažné chyby, které radnice připisuje pětapadesátileté bývalé šéfce.

„Kdyby byla stále ve funkci, tak by ji neminul finanční postih. A pokud by to nedala včas do pořádku, tak zřejmě i výpověď. Šlo o školku, která prakticky nebyla řízená,“ uvedla vedoucí odboru školství radnice Alena Synková.

O kontrolu požádal inspekci magistrát. Inspektoři podle Synkové odhalili, že školka nemá pět let aktualizovaný vzdělávací program, podle kterého pedagogové vedou předškolní děti.

„Je to zásadní dokument. Podle jeho kvality je také kvalitní výuka. Tady už příliš neodpovídal požadavkům pro předškolní vzdělávání,“ řekla Alena Synková.

V pořádku však podle inspekce nebyla ani dokumentace školy, nefungoval také vnitřní kontrolní systém.

„Objevily se i chyby v hospodaření, což se však přesunem položek dalo do pořádku. Žádné peníze nechyběly. Chyby by měl odstranit nový ředitel,“ uzavřela Synková.