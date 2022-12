„Dál už jet nemůžu, i když tam autobus vlastně jede. Spoj se tady změní na manipulační jízdu a jede přes zastávku, kam já musím dojít. Objede to přes Stěžery, Stěžírky, Charbuzice a vrací se. Jede celou trasu, kde bych se ještě mohl svézt,“ podivuje se středoškolák Lukáš, který tak musí zbývající kilometr do Charbuzic temnou silničkou mezi poli po svých. Toto zažívá třikrát týdně. „Po škole chodím cvičit a cesta domů mi vychází na tenhle spoj. Je to hrůza, nechápu, proč to tak je,“ dodává mladík z místní části Stěžer.

Jezdí i linkový autobus

K absurdní situaci dochází u večerního spoje v pracovní dny. Důvod je prostý, Stěžery přestaly platit Hradci Králové za to, že spoj obsluhuje obec mimo hradecký katastr. „Na začátku tohoto roku jsme tento spoj zrušili z úsporných důvodů, protože se neustále zdražuje. Ve stejném čase jezdí do naší obce i linkový autobus,“ vysvětluje stěžerská starostka Dagmar Smetiprachová.

Obec od února zrušila čtyři spoje na lince 16. Tento jediný ale jezdí až na zastávku v Chaloupkách, nemá se kde otočit a prázdný se přes Stěžery, Stěžírky a Charbuzice vrací zpět.

FOTO: Tisícovky lidi přilákalo rozsvícení vánočního stromu v Hradci

„Tento spoj podle platné licence a jízdního řádu končí na zastávce Chaloupky U Křížku. Toto je konečná zastávka, proto je zcela standardní, že všichni cestující vystoupí,“ vysvětluje náměstek hradecké primátorky Miroslav Hloušek. Autobus jede na konci své trasy v režimu manipulační jízdy a cestující vozit nemůže. „Stěžery tento spoj požadovaly na začátku roku zrušit z důvodu nevyužitelnosti. V případě zájmu můžou uzavřít objednávku a následovně vrátit spoj na původní trasu. Za každou tuto objednanou službu je zcela normální zaplatit,“ popisuje Hloušek.

Každoročně se zdražuje

Stěžerští také argumentují každoročním zvyšováním ceny. „V roce 2021 jsme platili za kilometr 40 korun, letos je to o pět víc a v příštím roce to má být už 56 korun,“ počítá starostka. Škrtnutím čtveřice spojů ušetří letos přes 140 tisíc korun.

Hradecký magistrát ale vysvětluje, že po předchozí dohodě s obcemi postupně končí s dotováním dopravy do mimohradeckých obcí. „Před zhruba třemi lety byla dohodnuta pravidla o postupném navyšování cen za kilometr až na cenu skutečnou, která by měla být dosažena v příštím roce. Ceny rostou podle skutečných nákladů, které dopravní podnik s provozem ve skutečnosti má,“ říká Hloušek.

Stěžery hradecký magistrát na konci října požádaly o to, aby zmíněný spoj mohl lidi vozit. Úředníci to ale odmítli s tím, že obec musí za službu platit. Stěžerká starostka teď chce znovu jednat s novým vedením města. „Autobus využívají děti cestou z různých kroužků. Myslím, že pro město to bude mít prospěch, že do Hradce bude od nás jezdit méně aut,“ uvádí Smetiprachová.

Také nový hradecký náměstek Miroslav Hloušek se chce s vedením obce setkat. „Abychom to objektivně posoudili, chci se ještě setkat s paní starostkou a přesvědčit se na místě o případných nesnázích lidí a dopravního podniku. Jestli občané Stěžer ten spoj potřebovali, tak se ptám, proč ho obec rušila, když se jí teď situace nelíbí,“ dodává Hloušek.