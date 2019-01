Hradec Králové – V klubovně Hradecké autodráhy na třídě Edvarda Beneše v sobotu vyvrcholil seriál závodů Porsche cup 2009. Vítězem se stal hradecký lékař Stanislav Němeček.

Kdysi byla autodráha téměř v každé rodině. Málokdo ovšem tuší, že dnes existují party nadšenců, které tenhle koníček z dětských let dovedly málem k dokonalosti. Jedna z nich se schází pod hračkářstvím na Benešově třídě.

„Začalo to před pěti lety, kdy jsme s partou kamarádů uspořádali seriál závodů v obývacích pokojích několika rodin. Chytlo nás to natolik, že jsme začali hledat vhodné prostory,“ řekl Josef Vích z klubu Hradecká autodráha.



Ještě než se v roce 2008 klub nastěhoval do části skladu hračkárny, získal ze Žamberka dřevěnou dráhu v délce 27 metrů. „Byla to náhoda, nestála nás téměř nic, bylo to jen za odvoz. Nová by přišla zhruba na čtvrt milionu korun,“ řekl Josef Vích.



V sobotu to v klubovně vypadalo jako při závodech formule 1. V Hradci vrcholil seriál závodů Porsche cup 2009. Čtrnáct jezdců do poslední chvíle pracovalo na úpravách svých aut. Jen servisní boxy měly menší.



„Auto jede dobře, když se doladí totální množství detailů. Když si koupíte nové, tak je to pouze plastová hračka. A je na každém závodníkovi, jak si ho v rámci pravidel upraví. Ať už jde o odlehčení vozu, až po různé směsi pneumatik,“ řekl Stanislav Němeček z Hradce Králové. Je jedním z nejlepších jezdců v Česku. Papírové předpoklady nakonec splnil a stal se celkovým vítězem seriálu.



I když Hradecká autodráha patří v republice stále spíš mezi nováčky, na závodním poli sklízí úspěchy. „Nedávno jsme se zúčastnili závodu 24 hodin v Brně. Byli jsme tam jako outsideři, ale skončili jsme druzí,“ pochlubil se Josef Vích.



Klubovna je v provozu v úterý a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. Přijít může každý. „Auta pro děti stojí kolem 500 korun. Závodní vůz se dá pořídit za dva tisíce nebo i dvojnásobek, ale to je ruční výroba,“ dodal Vích.