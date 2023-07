Autorovi původních lízátek se logicky dostalo cti, aby při testu osvětlení zmáčkl tlačítko a čtveřici sloupů rozsvítil. „Je to paráda, je to takový krásný pocit u srdce, kdy si uvědomím, že je to skoro půlstoletí, co jsem je navrhl. Můžeme na to být jako Hradečáci pyšní,“ neskrýval dojetí Miloš Morávek, který rozhodně nevypadá na 91 let.

VIDEO: Nad hradeckou fotbalovou arénou se opět rozzářila ikonická lízátka

Dlouhé roky bojoval za záchranu pro Hradec ikonických sloupů. „Když si uvědomím těch 15 let, co jsem bojoval, aby tady byl pěkný stadion. Kdy ty první návrhy byly šílené, kdy tady mělo být to megalomanské nákupní centrum,“ připomněl bývalý projektant, který před lízátky navrhl i konstrukci střechy tribun původního stadionu.

Sluníčka Hradečtí překřtili na lízátka

„V roce 1972 jsme ve Stavoprojektu dostali za úkol udělat studii nového osvětlení stadionu. Udělal jsem tři varianty, které se lišily sklonem. Jedna varianta pak měla dva tenké dříky a nahoře mezi tím ten osvětlovací panel,“ říká tehdejší vedoucí projektant ocelových konstrukcí státního podniku pro Východočeský kraj. Nakonec vyhrála dnešní podoba čtveřice sloupů.