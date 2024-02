Jaké byly hlavní důvody, proč jste se ucházeli o provozování útulku? Je jich celá řada. Velkou výhodou je spojení s našimi aktivitami. Příkladem může být, že hned vedle máme sklad paliva, takže můžeme sloučit kamerový nebo internetový systém a mít dva provozy pod jedním bezpečnostním systémem. Můžeme také snadno zapojit naše pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí pro práci v útulku, do dalších činností, kterými se zabýváme. Má to k sobě velmi blízko. Sloučení jejich pracovních úkolů má výhodu i v tom, že jsou rozmanité, což je mimochodem i prevence proti vyhoření . Navíc máme rádi výzvy a rozvoj. Když převezmete něco, co úplně nefunguje, máte šanci ukázat, že se to dá přetvořit ve funkční systém.

Máte doma psa? Mám dva psy, pět koček, sedmnáct druhů bažantů, papoušky, kachny, husy a také rybičky. Vždy jsem chtěl bydlet na samotě a mít hodně zvířat. Tento životní sen jsem si splnil. I kolegové jsou na tom se vztahem k přírodě podobně. Mezi novými pracovníky útulku je veterinář, předseda kynologického svazu i psí terapeutka. Vnímám to tak, že příroda nejsou jenom stromy, ale stejně tak i zvířata. Nejprve byl myslivec a teprve potom lesník. Já jsem navíc nejen lesník, ale i zemědělec, vystudoval jsem totiž zemědělskou školu.

Jaké změny v útulku nastolíte?

Pracujeme na nových systémech, máme například on-line evidenční systém s městskou policií, týká se to i čipování koček nebo sdílených portálů. Kamerový systém bude záběry přenášet do mobilních telefonů našich pracovníků, místo klíčů budou mít elektronické čipy, kotce se budou dát otvírat a zavírat na dálku. Naší filozofií je otevřenost útulku pro veřejnost. Chceme tady vybudovat malou veterinární kliniku, zlepšit provozní fungování, zřídit venkovní voliéry pro ukázky dalších zvířat. Na tom spolupracujeme s ochránci přírody, kteří provozují záchranou stanici v Jaroměři. Nyní také pracujeme na úpravách a rozšíření ošetřovny. Zavedeme také programy pro školy včetně přednášek. Mělo by tady vzniknout jakési středisko lesní pedagogiky. Útulek je takový bod, který se bude rozšiřovat. V plánu je i výcvik psů a psí hotel.

Obnovíte možnost venčení a procházek se psy pro veřejnost?

Během měsíce chceme zavést on-line rezervační systém pro venčení. Již jsme spustili internetové stránky www.azylprozviratahk.cz a facebookový profil Azyl pro zvířata Hradec Králové, které budeme postupně plnit informacemi. Bude tam i objednávkový systém pro venčení, aby nedocházelo k tomu, že přijde více zájemců najednou a na někoho se nedostane.

Umožníte i kontakt s kočkami?

Zavedeme takzvané mazlivé čtvrtky s kočkami, které k tomu budou vhodné. Účelem bude socializace koček, aby se nebály, nebyly agresivní, ale byly přítulné. Budeme se snažit je nejenom udat, ale připravit je tak, aby byly k udání vhodné. S městskou policií jsme také domluvení, že kastrované kočky se nebudou označovat ustřižením části ucha, ale vybavíme je čipy. Máme připravenou on-line databázi sdílenou s policií. Bude obsahovat informace o zaevidovaných zvířatech, takže ihned zjistíme jejich historii. Uvidíme, kde a kdy byla konkrétní očipovaná kočka ošetřená a kde se vypustila.

Na útulek se snášela kritika kvůli údajnému nevhodnému zacházení se zvířaty. V čem byl podle vás problém?

Původní plány různých činností útulku se postupně omezily na jakýsi uzavřený provoz. Jeho pracovníci nedostatečně komunikovali s okolím a potom vznikaly různé spekulace o tom, co se tam děje. To bylo špatně. Měla být více zapojena veřejnost, jako je to v jiných městech, kde lidé pomáhají nejen s venčením, ale i s udáváním zvířat. S útulky většinou spolupracují srdcaři, kterým na zvířatech záleží. Když spolupráce chybí, zbytečně vznikají fámy, ať už jsou, nebo nejsou podložené. Podle mě byl tedy obrovský problém v komunikaci a nedostatečném rozvoji. Útulek má přitom úžasné možnosti. Důležitá je spolupráce a jasná pravidla.

Zmínil jste i zaměření na další zvířata. Co si pod tím představit?

Tvoříme manuál, který jasně rozšiřuje, co je zvěř divoká, domácí a zdivočelá. Když lidé městské policii nahlásí nález zvířete, budou se na jeho základě rozdělovat, zda se jich ujme útulek, veterináři, záchranná stanice pro zvířata nebo třeba zoologická zahrada. Telefonní hovory budou nově také nahrávané, aby bylo zdokumentované, co se s konkrétním zvířetem dělo. Manuál zveřejníme a bude návodem pro lidi, jak se v konkrétních situacích zachovat a jak postupovat.

Může být útulek výdělečným podnikem?

Já myslím, že ano. Velmi záleží právě na otevřenosti, propagaci a spolupráci s veřejností. Hodně si slibuji od sponzorství a darů od milovníků zvířat. Stává se, že lidé útulkům odkazují dědictví. Už mám příslib od několika organizací, že nás do začátku podpoří. Založíme také novou veřejnou sbírku. Budeme se zabývat i výdělečnou činností, což bude psí hotel, výcvik psů a další aktivity, které budeme postupně rozvíjet. To ještě nějaký čas potrvá. Zpočátku útulek nebude výdělečný, ale časem bych se chtěl dostat do plusových čísel nebo alespoň na nulu bez potřeby financování z jiných zdrojů.

Zdroj: Deník/Vladimír Mayer