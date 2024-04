„Začali jsme od nuly, což nemusí být vždy na škodu. Máme nový personál, se kterým se postupně seznamujeme, stejně jako on se seznamuje s našimi zvířaty. Na venčení se lidé objednávají na našich stránkách. Program je určený pro zájemce, kteří si chtějí vzít zvíře domů, ale nejprve se navzájem seznámí, a také pro ty, kteří chtějí jít se psem pouze na vycházku. Budeme mít i socializační a výcvikové programy. Na dnes zprovozněný online systém, který se zatím týká objednávání venčení psů, se postupně nabalí další programy,“ uvedl ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové Milan Zerzán.

Jednou z prvních změn byl jiný název. Z psího útulku se stal Azyl pro zvířata. Zároveň začala přestavba a modernizace, která povede k oddělení prostor pro psy a kočky, rozšíření psího hotelu nebo zřízení veterinární ošetřovny.

Participativní rozpočet poprvé v Hradci. Přihlašování projektů odstartovalo

„Změna názvu nás oddělila od minulosti a namířila do budoucnosti. Je to nový začátek pro nás, zvířata i veřejnost. Dnes máme nový systém otevřenosti a informovanosti. První, co jsme udělali, je provázání evidence všech zvířat v útulku s evidencí městské policie a krajské veteriny s online přístupem. Pokud kolegové z městské policie zvíře najdou, ihned zjistí jeho historii týkající se například veterinární péče pomocí čipu a spojení s databází,“ vysvětlil Zerzán.

Za poslední necelé dva měsíce se v Azylu pro zvířata uskutečnilo 120 procházek se psy. Rezervace mají systém žádaného půjčování zvířat zpřehlednit. Nyní je v plánu zahájení dalších programů pro školy a veřejnost.

„Zázemí útulku je unikátní v tom, že je tady velké parkoviště i přímé spojení městskou hromadnou dopravou. Proto budeme mít i dny otevřených dveří. První chceme spustit ještě v dubnu, nejpozději v květnu. Jednou měsíčně chceme uspořádat program pro školy a zhruba každých čtrnáct dní pro veřejnost,“ nastínil ředitel městských lesů.

V Hradci přibyla pobočka České pošty s moderním konceptem. Jedenáctá v Česku

Programy pro školy mají navázat na původní myšlenku zřízení sídla pro lesní pedagogiku, které chtěly městské lesy založit před několika lety. Cílem bylo seznámit děti s lesem a vhodným chováním v přírodě.

„Představa je taková, že si škola objedná program, přijede k nám, děti přivezou pytlíček granulí, prohlédnou si naše zvířata a potom v rámci lesní pedagogiky absolvují poučnou procházku po lese. Po návratu může následovat například představení dravců díky odborníkovi, se kterým spolupracujeme,“ přiblížil Zerzán.

Nyní je v azylu 34 kotců pro psy, 12 míst pro kočky včetně sedmi karanténních, psí hotel má kapacitu 15 zvířat. Podle šéfa hradecké městské policie Martina Žďárského strážníci vloni odchytili 340 volně pobíhajících psů a koček. „Máme na starost i další zvířata, takže spolupracujeme i se záchrannou stanicí v Jaroměři nebo zoologickou zahradou ve Stěžerách. Setkáváme se i s cizokrajnými zvířaty, nedávno jsme odchytávali želvu,“ doplnil Žďárský.

Pražský most v centru Hradce se uzavře pro auta. Projedou jen záchranáři a MHD

Právě zařízení v Jaroměři a Stěžerách patří do nového systému vzájemné spolupráce, jehož součástí je i Azyl pro zvířata. Spolupráce s ochránci přírody se projeví i v rozšíření útulku, který chce v budoucnu zajišťovat péči o další druhy zvířat.

„Příští rok tady zřídíme voliéry, kde budou divoká zvířata, která žijí v lese, ale nemohou se kvůli zranění vrátit do přírody. V tom budeme spolupracovat s ochránci přírody ze záchranné stanice v Jaroměři. Celkově tak postupně vybudujeme centrum, které jsme již dávno chtěli mít,“ prohlásil Milan Zerzán.

Zatímco do loňského roku panovala s provozem psího útulku nespokojenost a objevila se i podezření na špatné zacházení se zvířaty, nyní má nový projekt podporu vedení hradecké radnice.

„Město nemá povinnost zřizovat útulek či jiné podobné zařízení, nicméně považuji za civilizovaný krok postarat se o opuštěná zvířata. Proto jsme útulek předali Městským lesům Hradec Králové, protože je to příslibem, že bude azyl dobře fungovat. Byl jsem se tu podívat již před několika týdny a mile mě překvapil personál a jeho vztah ke zvířatům,“ řekl při prohlídce Azylu pro zvířata náměstek hradecké primátorky Miroslav Hloušek.

Primátorka Pavlína Springerová připomněla, že změny v provozování útulku patřily k prvním věcem, kterým se ve své funkci věnovala. I ona klade důraz na propojení s milovníky zvířat, které dříve mnoha Hradečákům chybělo.

„Těším se, že se zvířecí azyl stane krásným místem pro Hradečáky, ať už přijdou vyvenčit pejska, postarat se o opuštěné zvířátko anebo budou chtít najít hotel pro svého mazlíka, až pojedou na dovolenou. Jsem také zvědavá na nová řešení spojená s městskými lesy,“ uvedla Pavlína Springerová.

Kolaps se nekonal. Rekonstrukce Milety začala kolonami a zmatenými chodci

Podle šéfa městských lesů bude stát vybavení a opravy útulku zhruba 1,5 až 2 miliony korun. Podobná částka by měla jít na roční provozní náklady a v přibližně stejné hladině se budou pohybovat i výnosy.

„Do budoucna očekáváme příjmy zhruba 1,5 až 2 miliony korun. Ty poplynou z darů a příspěvků, psího hotelu a dalších služeb. Peníze by nám měla přinést i veterinární ošetřovna, kde by mohlo probíhat i základní ošetřování nebo konzultace pro veřejnost,“ řekl Milan Zerzán a připomněl, že k dispozici je již také manuál usnadňující lidem orientaci v dalším postupu v případě nálezu zvířete.

„Jasně rozšiřuje, co je zvěř divoká, domácí a zdivočelá. Když lidé městské policii nález nahlásí, bude se na jeho základě rozhodovat, zda se jich ujme útulek, veterináři, záchranná stanice pro zvířata nebo třeba zoologická zahrada.“