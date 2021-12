Od babiččiných brýlí ke hvězdám

Astronomii propadl naplno, postavil další dalekohledy a hvězdné nebe začal i fotografovat. Technický talent a důraz na detail Zdeňka Bardona přivedl i k jeho profesi. Vyučil se mechanikem měření regulace a začal se věnovat průmyslové automatizaci. Po revoluci pak se společníky založil firmu, která robotizuje doma i ve světě hlavně pivovary, cukrovary, nebo mlékárny. Svému hvězdnému koníčku se ale nepřestal věnovat a tak bylo logické, že se jeho firma pustila do automatizace observatoří.

Zdeněk Bardon v observatoři na zahradě rodinného domu v Rasoškách.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

„Jako první větší zakázku jsme robotizovali největší český dalekohled pro Astronomický ústav Akademie věd v Ondřejově. To byl rok 2007,“ vzpomíná Zdeněk Bardon a hned vysvětluje, že dnes už astronomové nemusí cestovat po světě: „Přes internet se připojí třeba k dvanáct tisíc kilometrů vzdálenému dalekohledu, nastaví, co chtějí pozorovat a snímky už jim chodí do počítače,“ říká muž, který sám sobě přezdívá bačkorový astronom. Prostě proto, že oblohu lze sledovat z tepla domova, či kanceláře s trepkami na nohou.

Hradecká firma robotizuje světové observatoře

„Automatizovat starší observatoře je hodně specifická a riziková záležitost. Jsme jediná firma na světě, která se robotizaci věnuje na této úrovni. Používáme průmyslové komponenty určené pro pivovary a cukrovary, které jsou mimořádně robustní a díky tomu spolehlivé,“ vysvětluje Zdeněk Bardon s hrdostí v hlasu.

Hradecká firma ProjectSoft, kterou dosud spoluvlastní, zmodernizovala tři desítky observatoří ve světě. „Rusko, Ázerbajdžán, Bulharsko, Tenerife, La Palma, USA, Chile - tam všude naše technologie ovládá observatoře,“ vyjmenovává namátkou Zdeněk Bardon. Řada jeho světoznámých fotek vznikla právě na cestách po robotizovaných observatořích. Třeba na chilské hoře La Silla ve výšce 2400 metrů nad mořem. Hodně z nich pak publikovala světová média, nebo respektované instituce.

Vánoční kometu vyfotil díky kocourovi Tomovi

Observatoř má Zdeněk Bardon i na zahradě rodinného domu v Rasoškách. Naposledy se mu z Polabské nížiny podařilo zachytit vánoční kometu. „Kometa Leonard tady byla naposledy před 65 tisíci lety a teď díky gravitaci Slunce odletí po hyperbolické dráze, to znamená, že zmizí v hlubinách vesmíru a už se sem nikdy nevrátí,“ vysvětluje jedinečnou příležitost a hned zapáleně vypráví, že výsledný snímek je složený z 20 jednotlivých fotek s minutovým expozičním časem. Snímky se pak v počítači spojí v jeden a výsledkem je dokonalejší fotka. Za jednou povedenou astrofotografií je tak třeba dalších deset hodin práce na počítači. „Za snímkem vánoční komety je ale hlavně náš kocour Tom, který mě vytáhl z teplé postele ve čtyři ráno,“ líčí s nadsázkou.

Robotizace je fajn, ale zážitek nenahradí

Sám říká, že bačkorová astronomie je sice pohodlná, ale připraví astronoma o zážitek ze samotného focení. „Ten je nejdůležitější. Být venku, mrznout, zanadávat si na podmínky a vidět oblohu. Musíte být pod hvězdnou oblohou, která se nad vámi otáčí, vidíte meteory, Jupiter. Přitom zápasíte s technikou, jste také často v přírodě a v tu chvíli je nejlepším kamarádem vesmír. A když je minus deset, jako při vánoční kometě, tak také termoska s čajem a rumem,“ směje se a hned dodává, že musí odolat pokušení, aby si zautomatizoval domácí observatoř: „To by mě o ten zážitek z fotografování připravilo.“

Průlet bolidu změnil noc v den

Nejsilnější životní zážitek má astrofotograf z Rasošek z chilské hory La Silla. Při nočním focení mu nad hlavou shořel bolid. „Bylo to naprosto famózní divadlo. Je to jako, když se vám za zády rozzáří halogen. Noc se na pár sekund změnila na den. Myslel jsem, že přichází apokalypsa, že je po mně, srdce jsem měl v krku,“ nedostává se mu slov při popisu jevu, který prožil uprostřed pouště zřejmě jako jako jediný očitý svědek.

Zdeněk Bardon se astronomii věnuje už bezmála 50 let. Za tu dobu vnímá, že obloha se pozoruje čím dál tím hůř. Na vině je světelný smog. Čím víc lidstvo svítí, tím méně jsou vidět hvězdy nad našimi hlavami. „Před třiceti lety byla galaxie v Adromedě vidět tady z Rasošek pouhým okem. Dnes už tady není vidět ani Mléčná dráha, jak z jedné strany svítí Hradec a z druhé Jaroměř. Fotit odtud jde jen díky sofistikovaným technologiím, filtrům a podobně,“ na chvíli zvážní. Připomíná ale, že tam, kde zmodernizovali veřejné osvětlení formou led svítidel namířených k zemi, se situace zlepšila.

Pokrok ano, ale hvězdné nebe musíme zachovat

V této souvislosti připomíná, že jedna z jeho fotek se dostala i na stůl amerického vizionáře Elona Muska, jehož společnost SpaceX vypouští na oběžnou dráhu Země tisíce družic pro internetové připojení: „Fotil jsem kometu Atlas. Jenom jsem testoval objektiv, a když jsem doma prohlížel fotky, tak vidím, že všude jsou bílé čáry od satelitů. Dal jsem to na Twitter a oběhlo to celou Zeměkouli. Napsali mi astronomové z Arizony, že jdou na jednání s Elonem Muskem a že mu mojí fotku ukážou, aby viděl, jakou spoušť dělá na obloze.“

Zdeněk Bardon připomíná, že Elon Musk není zdaleka jediný, kdo rozprostírá kolem Země síť družic. To navíc nereguluje žádná autorita. „Za chvíli budou na obloze sta tisíce družic. Je to stejné, jako zaneřádit les odpadky. O oblohu nepřijdou jen astronomové, ale hlavně děti. Vždyť je to krása někde z přírody pozorovat v létě noční nebe, jak létají meteory,“ rozčiluje se a hned dodává, že technologický pokrok ho celý život živil a že ho nechce zastavit: „Já kritizuji to provedení, ne ty účely. Ale musí se to udělat nějak, aby to nezlikvidovalo všem lidem pohled na nebe,“ zamýšlí se Zdeněk Bardon.