Okolí stadionu by také měly doplnit stojany pro kolo. Hlavně při zápasech Votroků jsou ty současné přeplněné a lidé odkládají kola, kde se dá. Cyklověže dnes pojmou víc než 100 kol. Náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek se neobává toho, že by se před cyklověží tvořily fronty cyklistů: „Čas potřebný k uložení nebo vyzvednutí kola se velmi snížil. Teď už to trvá jen pár desítek vteřin.“

Vedení města věří, že cyklověž bude stát nejpozději za dva a půl roku. Další dvě cyklověže pak chystá Správa železnic. Postavit je chce u nádraží během jeho nadcházející rekonstrukce.

Cyklověže z Hradce zmizely, znovu se ale vrátí. Stát budou u stadionu a nádraží

Město také pokročilo v přípravě náladového osvětlení. Dosud se uvažovalo o levnější „nebarevné“ variantě. „Dospěli jsme k řešení, které je cenově přiměřené a přijatelné a osvětlení bude moci být barevné. To znamená, že bude moci mít jakýkoliv odstín barvy,“ vysvětluje Lukáš Řádek. To by podle náměstka primátorky mělo stát kolem 14 milionů korun, tedy jen o necelý milion více než nebarevná alternativa: „Bude to tak, že bude osvětlen vlastně každý druhý segment tahokovové fasády a každý ten světelný modul bude umět namíchat jakýkoliv odstín barevnosti.“

Rozvody pro náladové osvětlení už jsou připravené. Město chystá také fotovoltaiku na střechu arény a plánuje i vytápění tepelnými čerpadly.

