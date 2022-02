Po toulavých chlapcích, kteří měli podle popisu matky na oblečení obrázky Batmana a Spidermana, se vydala pátrat hlídka. Hledání ale naštěstí trvalo pouhých jedenáct minut. To se na tísňovou linku ozvala jiná žena, že chlapce našla na stezce vedoucí k hradecké fakultní nemocnici.

"Řekli, že se jim nechtělo do školky a jdou si hrát na hřiště do Jiráskových sadů. Obě děti urazily cestu z Moravského Předměstí až k nemocnici," líčí putování uprchlíků Eva Kněžourová. Strážníci naložili matku ztracených dětí do auta a převezli ji za nimi. Při setkání oba cestovatelé strážníkům slíbili, že takovou věc už neudělají a maminku budou poslouchat.