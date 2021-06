První prázdninový den ve čtvrtek 1. července se po půlroční covidové pauze otevře veřejnosti aquacentrum v Městských lázních. Fungovat bude v nezměněné otevírací době, a to ve všední dny v čase od 10 do 21 hodin, o víkendech a svátcích bude přístupné od 10 do 20 hodin. Ceny vstupného zůstanou ve stejné výši jako v loňském roce.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Zahájení odstartuje speciální akce určená pro děti do 10 let. „V závěru školního roku míváme vždy akce pro děti za vysvědčení, letos jsme se rozhodli zpříjemnit jim pobyt a nejmenší návštěvníky chceme přivítat novou událostí „červenec pro děti v aquacentru do 10 let zdarma“. Děti do 10 let v doprovodu dospělého od pondělí do čtvrtka po celý červenec budou mít vstup zdarma. Zkrátka nepřijdou ale ani v pátek, kdy děti do 15 let mají vstupné od 14 hodin za polovinu,“ informovala Jaroslava Bernhardová, ředitelka aquacentra.