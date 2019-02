Všestary - Uzavření zdejšího bazénu nebo omezení provozu? Nesmysl! Tvrdí to nový provozovatel všestarského bazénu, hradecký Český červený kříž (ČČK).

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Krytý bazén postavený před patnácti lety obec organizaci pronajala na deset let. Červený kříž si od převzetí bazénu slibuje především rozšíření služeb pro své klienty. Hodlá zde například pořádat výuku záchrany tonoucího, rekondiční pobyty a další aktivity. Podle Lukáše Pochylého z hradeckého oblastního spolku ČČK to však nebude na úkor ostatních návštěvníků.



„Stávající provoz se nijak nemění. Nechceme bazén přestavět na něco jiného, ani vypustit. Našim cílem je zachovat provoz a naopak rozšířit služby a zvýšit návštěvnost,“ tvrdí Lukáš Pochylý. Ostatně, smlouva ani jiné využití objektu neumožňuje. „V požadavcích jsou jasně definovány podmínky. Mezi ně patří zachování provozu bazénu se saunou,“ řekla před časem starostka Všestar Zuzana Zlatohlávková.



Pro nadcházející půlrok, který nový provozovatel bere jako zkušební, nejsou podle Pochylého v plánu ani žádné změny výše vstupného. Do budoucna to však nevylučuje.



Obec Všestary, která bazén dosud provozovala, si oddechla, protože provoz zařízení značně zatěžoval obecní rozpočet. Ročně šlo o statisíce korun. Podle místostarosty Všestar Michala Dernera se očekávaná úspora pohybuje kolem 700 tisíc korun.