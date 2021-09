Výtěžek ze startovného bude věnován Poradně pro oběti násilí a Dětskému krizovému centru Nomia, které nabízí celým rodinám komplexní pomoc od sociálního poradenství přes asistované kontakty po psychoterapii, a to zdarma. Pomáhá především dětem, které byly vystaveny domácímu násilí, silné traumatické události, ztratily osobu blízkou, prožily šikanu, týrání, vážné onemocnění, trpí úzkostí, depresí, dětem nesoucím si problém, který neumějí sami řešit a potřebují odbornou pomoc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.