Ještě letos by se měla opravit část živičného povrchu vozovky u garáží před panelovými domy č.p. 1541 až 1546. Technické služby pak hledají zpracovatele projektové dokumentace, která bude řešit nejen odstranění chodníku a schodiště mezi domy č.p. 1921/38 a 1546/40, ale i další technické řešení tohoto prostoru. Na samotné práce by mělo dojít příští rok.

Letos se v blízkosti Benešovy třídy také zastíní pískoviště pro děti. A mění se i osvětlení. V průchodu ulice Kejzlarovy a třídy Edvarda Beneše nainstalovali pracovníci technických služeb kompletní nová ledková svítidla, ledkové zdroje se nyní vymění v podhledech na Benešově třídě, kde je příštím roce v plánu výměna celých svítidel.

„Příští rok se dočká oprav také parkoviště před Poliklinikou III a nový povrch dostanou chodníky za některými panelovými domy. Na dětském hřišti mezi ulicemi E. Beneše a Na Potoce dojde k opravě dopadové plochy, renovací projdou také některé lavičky a není vyloučeno, že přibydou i nové,“ doplňuje náměstek Vrbický.

Investice do Benešovky

Technické služby zatím v letošním roce investovaly do plánovaných oprav na Benešově třídě více než 400 tisíc korun včetně DPH. Další desítky tisíc plánují za dílčí opravy utratit do konce roku. V příštím roce zatím počítají s výdaji na zvelebení této lokality ve výši nižších jednotek milionů korun. V letech 2020 až 2023 bylo do oprav na Benešově třídě investováno 7,5 milionů korun nepočítaje běžné výdaje na čištění, zimní údržbu komunikací, standardní údržbu zeleně a městského mobiliáře. Byly také opraveny povrchy vozovek i některých chodníků a přibyla nová zeleň.