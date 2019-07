Přesně před rokem startovala v krajském městě kampaň ke komunálním volbám. Jedním z jejich ústředních témat se přitom stala revitalizace Benešovy třídy. Její rychlé pokračování slibovaly snad všechny strany, které se po volbách do hradeckého zastupitelstva dostaly. Jak vypadá situace o rok později? Rekonstrukce je stále v nedohlednu, další části jsou uzavírány kvůli havarijnímu stavu a radnici překvapil “nový“ stavební zákon.

„Pro realizaci té naší akce bychom podle stávající zákonné úpravy měli mít souhlas od všech majitelů bytů, těch je přitom asi 1400,“ přiznala náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Jenže tento požadavek je v tomto počtu téměř nereálný. Město sice oslovilo všechny vedoucí společenství vlastníků jednotek, aby jim se ziskem souhlasů pomohli, i pro ně je to ale složité. „Je to úkol na a spíše za hranici reálnosti. Stačí, když si jeden ze stovek vlastníků postaví hlavu, nebo bydlí na druhé straně světa a nekomunikuje, nebo zemře a dědicové se rozhádají, a rekonstrukci nebude vůbec možné za stávajících podmínek provést,“ řekl opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).

Nová úprava zákona platí už od začátku loňského roku. Teprve letos v únoru však město prostřednictvím svého zpravodaje Radnice o problému blíže informovalo.

Na magistrátu věří, že se situace brzy odblokuje. „Do konce roku chceme mít všechny souhlasy, abychom v příštím roce mohli pokračovat ve stavebním řízení a do dvou let začít stavět,“ řekla Deníku náměstkyně Pourová. Podle jejích slov se uvažuje i o změně legislativy, aby sto procent souhlasů už nebylo potřeba. To ale může trvat měsíce, možná i roky. Dohnal za to radnici kritizuje. „Město zjistilo, že je nová legislativa zjevně až po více než roce. Nemůžeme teď čekat další dva roky, než se znovu změní zákon a nebude potřeba souhlas každého. Projekt se musí revidovat,“ uvedl Dohnal.

Většina rekonstrukce je plánovaná na pozemcích města, podpisy všech majitelů bytů by tak nebyly potřeba. Jde například o zdevastované rampy, lávky a schodiště. „Souhlasy vlastníků jsou nutné v případě, kdy je potřeba například něco ukotvit do fasády bytového domu a to se dá v projektu změnit či vypustit,“ doplnil Dohnal. Náměstek Jiří Bláha (ODS) je optimističtější a navrhuje setrvat v současném projektu. „Kalhoty se mají stahovat až těsně před brodem.“