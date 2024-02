Hradecká radnice připravuje architektonickou soutěž na úpravu prostranství okolo Galerie cti. O budoucnosti betonového monumentu z dob socialismu a veřejného prostoru U Koruny bude rozhodovat také veřejnost.

Takzvaná Galerie cti ze 70. let na prostranství U Koruny. | Foto: Roman Vyšanský/Wikimedia

Cílem architektonické soutěže, kterou připravuje město Hradec Králové, bude najít nejlepší návrh, jak pracovat s monumentem Galerie cti, ale také najít nejlepší řešení přilehlého okolí.

Soutěž se zaměří na veřejné prostranství, které vymezuje ulice U Koruny, Sukovy sady a Gočárova třída. „Účastníci této architektonické soutěže budou řešit zlepšení pobytových kvalit tohoto prostoru a to, jak se může stát plnohodnotnou a přitom svébytnou součástí systému veřejných prostranství města,“ sdělil v tiskové zprávě náměstek primátorky Adam Záruba.

Na prostranství U Koruny je umístěna právě i Galerie cti ze 70. let. „Podstatnou součástí řešeného území je i betonový monument Galerie cti, který je jedním z dokladů vizuální kultury v období reálného socialismu a pozdní moderny. Město bude v soutěži hledat možnosti, jak s tímto monumentem pracovat jako s dokladem doby a podnětem ke kritickému zamyšlení se nad vývojem nejen českých dějin,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast územního plánování a památkovou péči.

Galerie cti Galerie cti se skládala ze dvou monumentální betonových bloků, které v místě, kde se pomyslně setkávaly, tvořily tvar pěticípé hvězdy. Tento vizuální efekt byl po roce 1990 záměrně překryt vysazením vegetace. Oba bloky jsou ve velmi špatném stavu. Na jednom z bloků (východním) se částečně zachoval nápis: Lid je hlavním tvůrcem dějin, další část nápisu již zcela opadala, po některých písmenech se zachovaly pouze zkorodované kovové úchytky. Bloky sloužily jako nástěnka pro prezentaci vzorných pracovníků a členů strany. (Zdroj: sochyamesta.cz)

Do přípravy soutěže se bude moci zapojit i veřejnost, a to několika způsoby. První setkání s veřejností se uskuteční už 15. února, a to od 18 hodin v bývalém objektu střední odborné školy, ve vnitrobloku u křižovatky Koruna. „Na tomto setkání zhodnotíme nejen současný stav území a jeho okolí, ale zaměříme se navíc i na jeho budoucnost. Budeme chtít od veřejnosti slyšet, jaké jsou její představy, jaké jsou problémy a potřeby místních obyvatel a co by mělo být součástí řešení území. Výstupy ze setkání budou jedním z podkladů pro přípravu zadání soutěže,“ říká náměstek Záruba.

Na veřejné setkání naváže odborná debata, která se uskuteční 29. února od 18 hodin v Galerii moderního umění v Hradci Králové. „Jejím cílem bude přispět k odborné diskusi na téma práce s ideologickými pomníky komunismu ve veřejném prostoru a zajistit, aby zadání odpovídalo současné úrovni poznání v Česku i zahraničí. Stejně jako u veřejného setkání budou i v tomto případě výstupy z debaty jedním z podkladů pro přípravu zadání soutěže,“ dodává náměstek Záruba.

Od konceptů k projektu Architektonická soutěž má být vyhlášena v dubnu, výsledky by pak měly být ještě letos v říjnu. V první fázi soutěže může svůj koncept řešení prostoru předložit každý. Stačí splnit podmínky soutěže. Z předložených konceptů vybere odborná porota v anonymním režimu minimálně pět konceptů, jejichž autory město vyzve k předložení podrobnějších návrhů. Ve druhé fázi soutěže porota ocení nejlepší návrhy. S vítězem soutěže bude město jednat o dopracování projektu.

Přípravu a organizaci soutěže má na starost plánovací kancelář ONplan. Zadání soutěže se připravuje spolu s pracovní skupinou složenou z odborníků na různá témata z odborů magistrátu města i externistů.

