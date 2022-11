„Dražší energie nemůžeme pokrývat z příspěvků rodičů, bylo by to pro ně vražedné a děti by v mnoha případech skončily se sportem,“ řekl předseda Královéhradecké unie sportu Jakub Lejsek. Současně připomíná, že české děti stále častěji trpí obezitou. „Děti u nás sportují ve srovnání s Evropou méně. Kdo si hraje, nezlobí, sport navíc vychovává k disciplíně. Co se děti naučí ve sportu, použijí v reálném životě, naučí je to vyhrávat i prohrávat,“ poznamenal Lejsek, který je současně předsedou TJ Slavia Hradec Králové, která má v mládežnických oddílech na 500 mladých sportovců.

Zdražuje všechno

I pro hradeckou Slavii zdražuje vše od vody, tepla a nejvíc si připlatí za elektřinu. „Na konci roku nám končí fixace. Budeme platit zastropovanou cenu, což by znamenalo trojnásobné zdražení. Dosud jsme platili zhruba 250 tisíc ročně, od nového roku by to znamenalo ročně o půl milionu navíc, i pro naší jednotu je to hrozně moc,“ uvedl sportovní činovník.

Zdražení tepla na oddíl zásadně nedopadne. Teplo bere z opatovické elektrárny a to se podle dosavadních prohlášení má zdražovat zhruba o inflaci. Slavia se snaží šetřit, kde se dá. „Máme úsporné osvětlení v hale, na energiích nejsme schopní ušetřit, snažíme se regulovat topení, regulujeme vodu v šatnách, budeme vylepšovat zateplení oken, budeme po hale rozmísťovat motivační cedule, aby se uživatelé chovali spořivě,“ popsal další opatření šéf klubu, jenž vychovává hlavně mladé volejbalisty, pozemní hokejisty, hráče vodního póla, ragbisty nebo moderní gymnastky.

Sportovnímu klubu pomáhá městská dotace na energie a věří také v získání podpory od Národní sportovní agentury. „Ještě nemáme rozhodnutí, program byl vyhlášený v červenci. Pokud vše dopadne, tak z města dostaneme 450 tisíc korun a od agentury podobnou částku,“ sdělil Lejsek.

Zbytek získává klub z pronájmů haly a dalších prostor. „Pravidelně navyšujeme nájem sportovišť, ale nemůžeme vše zásadně zdražit, to by lidé přestali chodit. Musíme spoléhat na to, že stát vypíše dotační titul na energie a zásadním partnerem musí být město. Dobře si ale uvědomujeme, že nejsme jediné sportoviště ve městě, ostatní řeší podobné problémy,“ konstatoval sportovní funkcionář s tím, že až bude mít město nové vedení, chce co nejrychleji vyvolat jednání.

Udržet se nad vodou

Hradec Králové se snaží sportovní organizace udržet nad vodou. „Na sezonu 2022/23 obdrží sportovní organizace 20,5 milionu korun na činnost, v této částce je zahrnuta i podpora provozu vlastních sportovišť formou příspěvku na energie,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Při návrhu výše dotací doporučila sportovní komise maximum z možného objemu peněz. "Celkem je tak na dotacích mezi sportovní organizace města rozděleno zhruba 45 milionů korun,“ doplnila Rohlíčková.

"V rámci financování sportovních organizací FC Hradec Králové a Mountfield HK byla částka na provoz zimního stadionu pro příští rok navýšena z 8,5 milionu o sedm milionů, což by mělo zajistit pokrytí i nárůstů energií a umožnit tak nejen provoz profesionálního klubu, ale zejména mládežnické základny, veřejného a hobby bruslení,“ dodala mluvčí města.

Právě provoz zimních stadionů se prodražuje nejvíc. Trojnásobnému zdražení budou od příštího roku čelit například v Novém Bydžově. „Ještě v srpnu se nám podařilo dohodnout s ČEZem a ceny na příští rok máme dané na 5,3 koruny za kilowatthodinu. Moc se nám ta cena tehdy nezdála, ale teď vidíme, že to bylo dobré rozhodnutí,“ řekl správce novobydžovských sportovišť Karel Rygl z technických služeb města.

Zvýšenou cenu už teď zohlednili do výše pronájmů ledové plochy a zdražili o 200 korun na dva tisíce za hodinu. Mládežnické oddíly, které stadion využívají, dotuje prostřednictvím domu děti a mládeže bydžovská radnice. Sport teď podpořil i Královéhradecký kraj, který sportovním klubům přispívá na člena vyšší částku právě na pokrytí dražších energií.