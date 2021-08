Návrat dětí do škol bude dost možná doprovázet chaos. Pokud se někteří rodiče rozhodnou, že své dítě v prostorách školy nechtějí nechat otestovat, čeká jejich ratolesti tak trochu samotka. Nezúčastní se společných obědů a svačin a nebudou moci v hodinách ani zpívat či cvičit. Někteří rodiče nesouhlasí a rozhodnutí ministerstva považují za diskriminační. „Zavání to šikanou,“ reagovala maminka Sandra Fryntová.

Mnozí rodiče tak čekají na reakci vedení jednotlivých škol. „Ředitelé by měli tato doporučení ignorovat,“ odpověděla na otázku Deníku ohledně nových opatření Monika Procházková.

Prázdniny totiž pomalu končí a zatímco v obchodech se objevily regály se sešity a psacími potřebami, mezi rodiči i vedením škol v posledních dnech rostlo napětí. V současné nejisté pandemické situaci se totiž rojily spekulace o tom, za jakých podmínek děti v září usednou do školních lavic. Po úterní tiskové konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha obdrželi ředitelé škol po celém Česku sadu opatření, za kterých budou moci školy pro své studenty otevřít prezenčně. Mezi opatřeními se ale kromě starých známých objevují i taková, která v praxi budou skutečně obtížná. Nebo ještě přesněji řečeno - nerealizovatelná.

Jak totiž vyplývá mezi řádky z vyjádření ředitelů, tak jedním slovem jsou mnohá opatření dokonce nevymahatelná. „Ve škole zorganizujeme testování dětí. Tomu se bohužel nevyhneme. Pokud se někdo testovat nebude, upozorníme rodiče, že jejich dítě má nosit podle nařízení celodenní ochranu úst. Zároveň jim ale sdělím, že škola nemá právo tuto povinnost kontrolovat,“ popsala ředitelka jedné z pardubických základních škol Jana Smetanová. Prý se bude řídit školským zákonem o rovném přístupu ke vzdělání, nikoli manuálem ministerstva.

Děti, s výjimkou prvňáčků, se budou na koronavirus testovat 1., 6. a 9. září. U žáků prvních tříd se začne testovat až druhý den školy. Samotné školy mohou kromě antigenních testů využít i testy PCR, ty si však musí zajistit samy. Mohou na ně čerpat příspěvek 200 korun. Stejné podmínky pro testování mají podle ministra Vojtěcha platit také pro zaměstnance škol. Test nemusí ani zaměstnanci, ani děti absolvovat v případě, že mají dokončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19.

„Uděláme, co budeme muset. Přistupujeme k tomu s klidem a zdravým rozumem. Ale s některými novými opatřeními bude problém. To bychom museli přistavět další budovu,“ uvedl ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové Miroslav Tobyška.

Sada opatření se týká především testování žáků. Zatímco očkované a negativně testované děti se budou moci výuky účastnit bez výraznějších omezení, děti, které odmítnou testování nebo očkování podstoupit, čekají restrikce. V první řadě nebudou moci zpívat, ani se účastnit vnitřní výuky tělocviku. Budou také muset svačit a obědvat odděleně od žáků, kteří prokázali bezinfekčnost. A pro ty, které dorazí do školy i přesto, že vykazují příznaky onemocnění, musí školy zřídit karanténní místnost.

Právě vyhrazené prostory budou podle mnohých ředitelů v kraji největší problém, se kterým se budou muset popasovat nejen velké školy, jako například právě hradecká průmyslovka, kterou navštěvuje přes tisíc studentů, ale také menší školy, které mnohdy disponují jen omezeným počtem místností.

„Myslím, že s místem budou bojovat všechny školy. Zatím ještě nechci komentovat, jak to provedeme, budeme se tím zabývat v následujících dnech. Ale například oddělené místo na obědy pro netestované bude možné řešit vymezením časových úseků, kdy se děti vystřídají. A karanténní místnost a WC jsme měli už minulý školní rok, takže na to jsme nachystaní,“ vysvětlil svůj postoj ředitel 2. ZŠ Husova v Jičíně Roman Mareš.

Na vyjasnění toho, jak se postaví k dodržování opatření, mají učitelé ještě dva týdny. Už příští týden by měly do škol dorazit testy, pomocí kterých se otestují děti v prvních týdnech školního roku. Zatím se zdá, že v tomto ohledu proběhne vše hladce, přestože v minulosti měly některé školy problémy s nedostatkem sad pro povinné testování dětí.

„Testování už máme zvládnuté, měli jsme s covidem v minulosti problémy a víme, jaké je zavírat celé třídy najednou. Takže tohle nechceme podcenit,“ doplnil Tobyška.

Podle ředitele hradecké střední průmyslovky se budou snažit dodržet všechno, co je přikázané. "Ale doporučení vlády asi všechna splnit nezvládneme," vysvětlil Tobyška s tím, že na některá nepovinná opatření nemají kapacity ani dostatek místa.

V tomto ohledu se mezi řediteli tvoří dva tábory - ti, kteří by uvítali jasnější pokyny a ti, kteří by mezi doporučení rádi zařadili i některá povinná opatření. Rozhoduje většinou kapacita a prostředky dané školy. V tuto chvíli si ale berou čas na rozmyšlenou, než se k novým pokynům vyjádří. Všichni jsou především rádi, že se do školy mohou vrátit v prezenčním režimu.

Kolik žáků a rodičů odmítne testování a kolik bude potřeba oddělených prostor pro ty, kteří neprokážou bezinfekčnost, si zatím nikdo z oslovených ředitelů netroufá odhadnout. Přestože většina rodičů na jaře přistoupila na testování svých ratolestí, již krátce po úterní tiskovce začali mnozí negativně reagovat právě na opatření týkajících se těch, kteří se nechtějí pravidlům přizpůsobit. Zároveň teprve začátek školního roku ukáže, jak s ochotou lidí se testovat zamává zrušení pojišťovnou hrazených testů, ke kterému chce vláda přistoupit v září.

Většinu škol v kraji zatím v následujících dnech čekají četné porady, na kterých se budou ředitelé a jejich zástupci snažit vymyslet, jak situaci zvládnout. Podle slov ředitelů budou až poté schopni říct, nakolik budou opatření proveditelná. Pomoci by mohlo také vedení kraje.

"V nejbližších dnech zašleme do škol v kraji dotazníky, kde se budeme ptát ředitelů, jak opatření vnímají, jestli jsou podle nich proveditelné a jak se na ně budou připravovat. Podle výsledků pak budeme jednat s hejtmanem o tom, jestli můžeme školám být nápomocní," uvedl ve čtvrtek krajský náměstek pro školství a sport Arnošt Štěpánek.

Už v úterý vyjádřil ministr Vojtěch naději, že by stávající opatření měla trvat pouze do 10. září, než se zjistí reálné počty nakažených mezi dětmi. Co se týče ochrany dýchacích cest, zachová ministerstvo stejný režim - pro bezinfekční děti roušky pouze ve společných prostorách, pro netestované pak i ve třídách.

Jsme ochotní školám s opatřeními pomoct, jak to půjde, říká náměstek hejtmana



Ještě v tomto týdnu chystá vedení Královéhradeckého kraje rozeslat dotazníky ředitelům škol. Cílem je zjistit, jestli jsou školy připravené a schopné dodržet nová opatření, které v úterý představil ministr školství Robert Plaga a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Nemůžeme nic dělat, dokud nebudeme mít zpětnou vazbu od škol. Zeptáme se ředitelů na to, jestli mají dostatečné prostory, jestli jsou připraveni na intenzivní testování na začátku školního roku a co si o nových příkazech a doporučeních myslí. Potom můžeme zasáhnout a případně zkusit vyjednávat na vyšších místech," uvedl náměstek pro školství a sport Arnošt Štěpánek.Mnoho otázek se momentálně týká také testů. Zkušenosti ze závěru minulého školního roku ukázaly, že některé školy bojovaly s nedostatkem testovacích sad a tedy nikdy do poslední chvíle nevěděly, jestli budou schopné otestovat všechny žáky a zaměstnance. "Prozatím nemůžeme říct, jestli bude testů dost. Zatím nejsou žádné, ale podle dat by měla být současná situace příznivější. V úterý by měly testy dorazit do škol a potom budeme mít jasnější představu," vysvětlil Štěpánek. Zároveň má vedení kraje v plánu se ptát vedení škol, jestli mají dost prostředků pro testování zaměstnanců. V září totiž skončí pojišťovnami hrazené testování, tudíž bude zodpovědnost na platící veřejnosti, případně na zaměstnavatelích.Výslednou zprávu by chtělo mít vedení kraje připravenou ve středu. Poté budou náměstci s hejtmanem Červíčkem jednat o dalším postupu.