Pro někoho harampádí, pro jiného skvost, za který rád zaplatí. Na tom, že každé zboží má svého kupce, je založený projekt re-use. Hradečané díky němu třídí nepotřebné věci už tři roky. Letos se z utržených peněz postaví běžecká dráha v hradeckých lesích.

Projekt re-use v Hradci Králové odstartoval v roce 2020. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Takzvané re-use pointy vznikly ve čtyřech sběrných dvorech v Hradci Králové. Lidé tam mohou odnést nepotřebné věci, které si za drobný obnos zase může koupit někdo jiný. Díky vybraným financím, kterých bylo v loňském roce téměř 280 tisíc korun, letos vznikne speciální běžecký okruh v městských lesích. Za finance z re-use bylo navíc vysázeno i několik stovek nových stromů. Informovala o tom mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

„Projekt re-use už v Hradci Králové získal své jméno, lidé si na něj zvykli, a stále častěji zaznamenáváme zájem o tuto službu. Díky vybraným financím pak vznikají projekty, které dávají smysl, a jsou úzce spojené s přírodou. V městských lesích nyní vzniká finská běžecká dráha, což je speciální osmisetmetrový běžecký okruh na měkkém povrhu,“ uvádí náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek.

Okruh pro běžce bude začínat z asfaltové lesní cesty Hradečnice, přibližně 200 metrů od centrálního parkoviště u lesního hřbitova. Hluboký příkop podél Hradečnice bude přehrazen dřevěnou lávkou. Na ploše nástupního místa se postaví altánek se stříškou, stoly s lavicemi, stojany na kola a také informační cedule.

Povrch okruhu bude tvořen měkkým povrchem přírodního původu. „Na místo je nyní svážen materiál a okruh bude v následujících týdnech postupně vznikat. Bude tvořen především přírodními materiály, na písečné podloží se umístí geotextílie, následně štěpka a poté piliny. Lemovaný bude mořenými dřevěnými kuláči,“ popisuje Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové, které v lese okruh budují.

Běžecká dráhy by měla být hotová začátkem prázdnin. Do budoucna by pak okruh měly doplnit ještě doprovodné cedule s návody a tipy na cviky a protažení těla. „S provedením tohoto projektu jsme vlastně první v republice, inspirovali jsme se ze Švýcarska,“ doplňuje ředitel Zerzán.

Celková cena za okruh a doplnění prvků vyjde na přibližně 750 tisíc korun bez DPH. Část financí bude pokryta právě prostřednictvím projektu re-use, za loňský rok to bylo téměř 280 tisíc korun. Další finance jsou od partnerských společností, část budou investovat také Městské lesy Hradec Králové ze svého rozpočtu.

Z dalších peněz utržených z projektu re-use se nakoupily stovky nových stromů. Například dub zimní, který zpevňuje kořeny půdu a patří do hradeckých lesů, dále třešně ptačí, které slouží jako krmivo pro ptactvo a mají nádherné květy. Sazenice byly vysázeny na jaře a na podzim, a to u asfaltového okruhu za Černou strání směrem na Svinary.