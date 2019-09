Tři běženci zadržení v úterý večer v Lipovce na Rychnovsku jsou prvními zadrženými migranty v kraji za dlouhé roky.

Migranti, ilustrační foto. | Foto: VLM/Martin Divíšek

Tři migranti přijeli v úterý odpoledne do průmyslové zóny Lipovka na Rychnovsku ukrytí v návěsu makedonského kamionu. V areálu průmyslové zóny je zadrželi zaměstnanci firmy poté, co z kamionu vyskočili a začali utíkat. Přivolaná cizinecká policie na místě zjistila, že se s největší pravděpodobností jedná o státní příslušníky Afghánistánu. Podle dosud zjištěných informací vyjel kamion z Turecka a přes Makedonii, Srbsko, Maďarsko a Slovenko přijel do České republiky. „Zda řidič umožnil převoz osob, či nikoliv, je předmětem dalšího šetření,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková ve středu odpoledne.