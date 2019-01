Hradec Králové - Ukázky zásahu záchranářů v komplikovaných situacích, jejich technika a ambiciózní plány Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

To všechno bylo k vidění při dni Bezpečná Evropa, který se uskutečnil v Kongresovém centru Aldis. Pozornost se točila také kolem velkolepého plánu vystavět na hradeckém letišti národní výcvikové centrum záchranářů. To by mělo přijít zhruba na 74 miliony eur.

„Nyní se zpracovává studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme žádat o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozhodnutí bychom měli znát do konce roku,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičů Ivana Svitáková.

V centru s kapacitou až 700 míst a se 150 zaměstnanci nebudou chybět konferenční sály, laboratoře, učebny, ale ani ubytovny, sportoviště či restaurace. Nová akademie by měla vzniknout do roku 2013.

Fotografie z ukázek, které byly k vidění při akci Bezpečná Evropa, najdete v galerii pod článkem.